Roma | ragazzo accoltellato a Barberini | la polizia chiude il Notorius

Nicolò Zaniolo : numeri - gol e storia del ragazzo che fa sognare la Roma : "L'ho scoperto guardando Sky Sport - aveva dichiarato il centrocampista della Roma -. Un'emozione indescrivibile". Ma la parabola di Zaniolo non si è certo fermata lì. Pochi giorni dopo l'azzurro è ...

Roma-Porto - Di Francesco : “Zaniolo? Il ragazzo va lasciato crescere” : Successo per la Roma nella gara di Champions League contro il Porto, ecco le dichiarazioni di Di Francesco ai microfoni di Sky Sport: “peccato per il risultato, ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo dimostrato solidità ed abbiamo concesso poco, peccato per il gol preso, qualche errore tecnico ma ci sta, il rammarico ma mi tengo stretto questo risultato. Zaniolo? Questo ragazzo va lasciato crescere, è stato molto bravo, ha ...

Accoltellano ragazzo all'uscita di una discoteca in centro : fermati due giovani Romani : Prima sono volate parole grosse, poi le coltellate. Sono stati due giovani romani di 25 e 24 anni a ferire con dei fendenti e ad aggredire un coetaneo, fuori da una discoteca vicino piazza Barberini ...

Sammy Basso - buone notizie per il ragazzo affetto da progeria - il San Camillo di Roma realizza il primato : Sammy Basso sta bene e l' Ospedale San Camillo di Roma non può che esserne felice, sia per il ragazzo che per il primato raggiunto: per la prima volta al mondo, infatti, è stato operato un cuore invecchiato precocemente . Come tutti sanno, Sammy, noto per le sue apparizioni televisive, è affetto da progeria , una patologia rarissima causa del suo ...

Aggressione a Roma - spari contro un ragazzo di 19 anni : si ipotizza uno scambio di persona : ragazzo di 19 anni ferito in un agguato, in ospedale si sta cercando di salvargli la vita Manuel Mateo Bortuzzo , 19 anni, è il giovane nuotatore, futura promessa dello sport italiano, che questa ...

Roma - litigano in un pub poi sparano in strada : ragazzo in fin di vita : Scene da far west a Roma. Spari in strada nella notte nel quadrante sud della città. È accaduto in piazza Eschilo, all'Axa, poco prima delle 2. Secondo i primi accertamenti sembra ci sia stata una ...

Spari in strada a Roma - ragazzo in fin di vita : Rissa la notte scorsa in un pub a piazza Eschilo, in zona Axa a Roma . C'è poi stato un fuggi fuggi, durante il quale si sono sentiti tre colpi di pistola. Sul posto è intervenuta la polizia che ha ...

Ragazzo con meningite a Roma : profilassi a Montecitorio : Un giovane di 25 anni è ricoverato a Roma per meningite. Il giovane aveva partecipato alla shoah alla Camera dei Deputati. profilassi a Montecitorio