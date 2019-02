Roma | Nicolò Zaniolo | “io nuovo Totti? No ma voglio essere una bandiera giallorossa”

sportfair

(Di sabato 16 febbraio 2019)ha parlato del suo futuro in giallorosso ed anche del rapporto con la madre ed i suoi selfie “Io il? No, no assolutamente. Rimanere per sempre allae diventarne una? Il mio obiettivo è quello. E’ un sogno, ci proverò“. Parla così del suo futuro e delle sue ambizioni il giovane talento della, in una intervista che verrà trasmessa integralmente domani sera a ‘Le Iene’ su Italia1. Al suoi fianco la mamma Francesca Costa, diventata una star del web con 200mila follower su Instagram. Il figlio l’avrebbe pure ‘bacchettata’ per le sue foto sui social. “Quanti selfie faccio al giorno? Prima di più, ora non me li faccio“, spiega Costa. “La sto controllando. Preferisco fargliene fare di meno“, la replica di. (Int/AdnKronos)L'articolo, ...