Roma | neonato muore tra le braccia della madre che lo stava allattando

Neonato muore in ospedale mentre la mamma lo allatta : choc al San Camillo di Roma : Un Neonato è morto tra le braccia della mamma mentre lo allatta va all' ospedale San Camillo di Roma . È successo mercoledì 13 febbraio. Era nato da solamente un giorno e...

Neonato in pericolo di vita : volo sanitario urgente da Cagliari a Roma : Un Neonato di appena un giorno in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia è stato trasportato d’urgenza nelle prime ore di questo pomeriggio da Cagliari a Ciampino a bordo di un aereo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare per essere ricoverato nell’ospedale “Bambino Gesù” di Roma. Il Falcon 900, uno degli assetti che l’Aeronautica Militare tiene ogni giorno e a qualunque ora in prontezza per i ...