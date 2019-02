Roma | l' incredibile San Valentino di Giulia | 9 anni | e il suo palloncino per il papà che

VIDEO Serie A - 21^ giornata : highlights - gol - sintesi. La rimonta incredibile dell’Atalanta contro la Roma e il clamoroso successo del Frosinone : Una ventunesima giornata ricca di emozioni. Riviviamo i gol e le azioni salienti di questo turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 con il pareggio incredibile della Roma e la vittoria clamorosa del Frosinone sul campo del Bologna: CLICCA QUI PER GLI highlights DI ATALANTA- Roma GLI highlights DI BOLOGNA- Frosinone 0-4 BOLOGNA- Frosinone 0-2 IL TERZO GOL DEL Frosinone DI PINAMONTI Il terzo gol in campionato di #Pinamonti, colpo ...

“Romantic Road” : su Sky Arte la storia di un viaggio incredibile prodotta da Sharon Stone : Romantic Road, la storia incredibile e avventurosa di una coppia inglese che alla vigilia della pensione attraversa l’India su una Rolls Royce d’epoca del 1936, va in onda in prima visione assoluta e in esclusiva su Sky Arte (canale 120, 400 di Sky) venerdì 11 gennaio alle 21.15. Rupert Grey, avvocato inglese, filantropo e appassionato di fotografia ha trascorso decenni della sua vita professionale nei tribunali di Londra difendendo e ...