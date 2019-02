Roma | la mamma di Zaniolo risponde alle critiche | ' Nelle foto che posto non c' e niente di

Roma - la mamma di Zaniolo : 'Le foto che posto non sminuiscono il mio essere madre' : 'Le foto che posto non sminuiscono il mio essere madre'. La mamma di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa, dopo giorni di silenzio dice la sua. E ferita dalle cattiverie social e da alcuni articoli secondo ...

Neonato muore mentre la mamma lo allatta : choc al San Camillo di Roma : Un Neonato è morto tra le braccia della mamma mentre lo allattava all'ospedale San Camillo di Roma. È successo mercoledì 13 febbraio. Era nato da solamente un giorno e...

Neonato muore in ospedale mentre la mamma lo allatta : choc al San Camillo di Roma : Un Neonato è morto tra le braccia della mamma mentre lo allattava all'ospedale San Camillo di Roma. È successo mercoledì 13 febbraio. Era nato da solamente un giorno e...

Roma - bimba di 22 mesi picchiata dal compagno della mamma perché piangeva troppo : Un bruttissimo fatto di cronaca si è consumato nella serata di ieri in zona Castelli Romani, vicino Roma. Secondo quanto riferisce la stampa locale, un uomo di 25 anni, ha picchiato sua figlia, di soli 22 mesi. Il motivo del folle gesto del soggetto è quanto mai banale: la bimba infatti, secondo quest'ultimo, piangeva troppo, e quindi voleva trovare un modo per farla stare zitta. All'improvviso, si è scagliato contro la creatura, colpendola più ...

E' di Cantù 'Miss Mamma Italiana 2018' - ospite della famiglia Casadei a 'Romagna Mia' : Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato , le iscrizioni sono gratuite, , possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure www.missMammaItaliana.it TAGS ...

Kone - dall'Africa al Torino : a 14 anni riabbracciò la mamma a Roma. E oggi 18enne vive una favola : E' un agente di calciatori, romano, molto noto, nel mondo dei giovani, per la sua onestà. mamma Mariam decide di contattarlo, ma non sapendo come fare gli scrive un messaggio su Facebook: 'Signor ...

Roma : La sexy mamma di Zaniolo pronta per la tv : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

I tifosi della Roma contro la madre di Zaniolo : niente Grande Fratello per Francesca Costa - la mamma-Wags fa marcia indietro : La mamma di Nicolò Zaniolo al Grande Fratello? Francesca Costa prima conferma la sua intenzione, poi smentisce per non oscurare il figlio: la marcia indietro della madre-wags Un’intervista della mamma di Nicolò Zaniolo ha allarmato i tifosi giallorossi. Francesca Costa, giovane madre del talentuoso calciatore della Roma, ha infatti riferito al quotidiano ‘Il Secolo XIX’ di essere interessata alla partecipazione ad un ...

Mamma Zaniolo : Francesca Costa fa impazzire i tifosi della Roma -FOTO- : Mamma Zaniolo- Prestazioni di grandi livello e secondo gol in Serie A per Nicolò Zaniolo, talento allo stato puro e margini di miglioramento notevoli. La Roma si coccola il suoi gioiello, arrivato nella capitale nell’affare Nainggolan. Non solo i gol e le grandi prestazioni: Nicolò Zaniolo avrebbe stregato il cuore dei tifosi anche grazie alla […] L'articolo Mamma Zaniolo: Francesca Costa fa impazzire i tifosi della Roma -FOTO- ...

Roma - la mamma di Zaniolo : "Se mi proponessero il Grande Fratello..." : Mi piace fotografarmi, amo lo sport e curo il mio fisico. Poi se fanno colpo mi fa piacere, ma non c'è niente di male". Tra l'altro, lei nega di avere ambizioni televisive. "Anni fa seguivo ...

Zaniolo incanta la Roma - mamma Francesca non passa inosservata : Francesca Costa , mamma di Nicolò Zaniolo , fa impazzire il web. Suo figlio sta facendo innamorare i tifosi della Roma, "Incredibilmente fantastico", e lei non è passata inosservata per la sua ...

Roma - la sexy-mamma di Zaniolo fa impazzire i tifosi su Instagram : Nicolò Zaniolo sta incantando con la maglia della Roma, mentre i tifosi dell'Inter che si stanno già interrogando se sia stata una buona idea cederlo nell'affare che ha portato a Milano Radja ...

Roma - meningite uccide un 15enne - la mamma : 'Ho il suo nome tatuato sul braccio' : Un'altra immane tragedia, l'ennesima riguardante la morte di un giovane ragazzo a causa di un male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. L'episodio si è verificato a Roma e vede coinvolto un ragazzino di appena quindici anni, Federico Galluccio, 'strappato' all'amore dei suoi cari a causa di una meningite fulminante che si è rivelata fatale. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, il giovane è deceduto nel giro di pochi ...

Roma : Toninelli incontra mamma Elena Aubry - 'presto Dispositivi Salva Motociclisti' (2) : (AdnKronos) - Con Graziella Viviano, aggiunge Toninelli, "ho voluto confrontarmi e raccontarle che sta finalmente arrivando quel decreto ministeriale tanto atteso da lei e da molti cittadini. Una vecchia bozza era rimasta sepolta chissà sotto quali scartoffie. Ora un nuovo testo del mio dicastero, m