Roma | Dzeko | Col Barça uno dei miei momenti top Che rabbia l' uscita col

Roma - Dzeko testimonial da Champions : La notte di martedì si è illuminata con le 2 reti di Zaniolo. Quella doppietta, però, non ha certo oscurato il testimonial della Roma di Di Francesco in Europa. Nessun eclissi di Dzeko , insomma. Anzi ...

Le pagelle giallorosse di Roma -Porto : Zaniolo da otto - Dzeko trascinatore : La Roma ha vinto per 2-1 il match contro il Porto valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un successo sofferto quello della squadra di Di Francesco, che si giocherà tutto nella sfida del ritorno. La partita è stata molto equilibrata, specie il primo tempo, con la Roma comunque vicina al vantaggio con Dzeko , che ha colpito un palo. Nella ripresa la Roma ha sbloccato il punteggio con Zaniolo , che ben servito ancora da Dzeko ...

Roma -Porto 0-0 La Diretta In avanti Zaniolo-Dzeko-El Shaarawy : All'Olimpico va in scena la attesa sfida d'andata tra Roma e Porto. La squadra di Di Francesco, il cui destino dipenderà, con molte probabilità, dall'esito di questo doppio confronto, sta faticando e ...

LIVE Roma -Porto - Champions League calcio 2019 in DIRETTA : Di Francesco punta su Zaniolo e Dzeko all’Olimpico : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Roma-Porto , match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019 . Allo Stadio Olimpico di Roma la formazione di Eusebio Di Francesco andrà a caccia dei tre punti contro i lusitani per sfruttare il vantaggio del fattore campo e proiettarsi al match di ritorno nel migliore dei modi. Non sarà impresa facile. La compagine allenata dall’ex giocatore della Lazio Sergio ...

Probabili formazioni Roma-Porto - Andata Ottavi Champions League 2019 : Antonio Mirante sarà il portiere dei giallorossi - Edin Dzeko centravanti : E’ arrivato il momento della verità per la Roma, che questa sera (martedì 12 febbraio) scenderà in campo alle 20:45 per gli Ottavi di finale di Champions League 2019, per affrontare il Porto dell’ex laziale Sergio Conceicao, per una sfida molto complicata. Molti dubbi di formazione per Eusebio Di Francesco, ma una sola certezza, che risponde al nome di Antonio Mirante, il quale sostituirà il titolare Robin Olsen, infortunato, mentre ...