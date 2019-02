Roma capitale della cultura | fine settimana di mostre | eventi e spettacoli

Roma : aria malsana Capitale causa 120 morti premature ogni anno : Roma – L’aria che si respira a Roma causa, ogni anno, 120 morti premature (quasi una ogni 3 giorni), per il superamento del limite di legge sul biossido di azoto di 40 microgrammi/m3; 2.683 se si considera la soglia di 20 microgrammi stabilita dall’Oms. Almeno il 27% dei Romani vive in zone della citta’ dove le concentrazioni di NO2 superano i 40 microgrammi/m3, e secondo i dati raccolti il 100% dei cittadini della ...

Roma : pugno duro sindaca Raggi contro chi non rispetta Capitale : Roma – “pugno duro della sindaca Virginia Raggi sui turisti vandali che non rispettano Roma. Allo studio del Campidoglio, secondo quanto apprende RomaToday, un vero e proprio daspo (mutuato dalle misure vigenti negli stadi) che vieta il ritorno in citta’, a tempo determinato, a chi si macchia di atti vandalici contro monumenti e arredi cittadini”. “Nel regolamento di polizia urbana approvato dalla Giunta capitolina, ...

Iscrizioni 2019/2020 ai Nidi di Roma Capitale : Roma – Dal 15 febbraio al 18 marzo 2019, sarà possibile effettuare le Iscrizioni ai Nidi di Roma Capitale. Le domande possono essere fatte esclusivamente in modalità on-line, in quanto la procedura presso gli sportelli municipali non è più attiva.. Per accedere al servizio di registrazione occorre avere le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) Nel periodo”transitorio”, ovvero dal 1 gennaio 2019 fino al 30 giugno 2020, ...

VIDEO Roma-Porto 2-1 - Highlights - gol e sintesi in 2 minuti. Zaniolo nuovo re della Capitale : Non ci sono dubbi che sia stato Nicolò Zaniolo l’eroe della serata allo Stadio Olimpico di Roma. I giallorossi, impegnati nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019, hanno sconfitto 2-1 il Porto e le due realizzazioni sono state proprio del centrocampista classe ’99. Grande fisicità e personalità le armi del 19enne che, nonostante il contesto altamente qualificato, ha espresso un livello di gioco importante che ...

Roma : da Capitale a Roccaraso a bordo del treno della neve : Roma – Dalla Capitale fino a Sulmona e Roccaraso direttamente a bordo di un affascinante treno d’epoca: dal 23 febbraio sara’ possibile grazie alla Fondazione Fs. Ogni fine settimana, fino al 10 marzo, dalla stazione di Roma Termini partira’ Il treno della neve composto da eleganti e comode carrozze degli anni 30′ e 40′. Partendo il sabato mattina alle 10, si potra’ visitare la Capitale Peligna, ...

Ama Roma - tra bilanci bloccati e dimissioni in Campidoglio : tutti i nodi della raccolta rifiuti della Capitale : Piano assunzionale bloccato, stabilità economica incerta e un documento sul futuro strategico dell’azienda ancora chiuso nei cassetti. La crisi dei rifiuti a Roma viaggia di pari passo con le dichiarazioni della sindaca Virginia Raggi che si dice “stufa”, “dalla parte dei cittadini” e pretende “pulizia per le strade”. Ma la guerra politica in Campidoglio, deflagrata con la bocciatura del bilancio di Ama Spa e con le dimissioni dell’assessora ...

C’è un motivo per cui la Capitale è ancora Roma - anzi un nome : Achille Lauro : L’Italia si è accorta che Achille Lauro è ganzissimo. Solo per questo Sanremo-69 è promosso. Idem per la direzione di Baglioni, che ha il merito di aver affiancato a svariate lagne e alle buone partecipazioni di Silvestri, Ghemon e Nino D’Angelo la magnifica apparizione di uno che apparentemente non

Procura Roma : Alemanno uomo politico riferimento di Mafia Capitale - Romait - : La Procura di Roma ha chiesto la condanna a 5 anni di carcere per l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, imputato per corruzione e finanziamento illecito in uno de filoni dell'inchiesta su Mondo di mezzo. Secondo l'accusa, tra il 2012 e il 2014 l'ex cittadino avrebbe ricevuto oltre 220 mila euro mila euro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio. Pm Tescaroli: Alemanno uomo ...

Torna “Schermi d’Amore” - Verona capitale del cinema Romantico : Dopo l’anteprima Schermi d’Amore – Il filo ritrovato (svoltasi nell’estate 2018 al Teatro Romano), il Comune di Verona e il Verona Film Festival hanno annunciato l’atteso ritorno del Festival cinematografico Schermi d’Amore, giunto alla 15° edizione. La manifestazione si svolgerà dal 12 al 19 febbraio 2019 presso il Teatro Ristori. Nato a Verona nel 1996, Schermi d’Amore ha celebrato sino al 2010 il cinema ...

Roma - Monchi pronto a lasciare la capitale a fine stagione : Arrivato alla Roma come colui che avrebbe portato grande valore e ottimi risultai in chiave mercato, Monchi è al centro di accese discussioni anche tra i tifosi.Monchi sembra essere un uomo solo. Simbolico, in tal senso, la partita di domenica sera Roma-Milan, quando i minuti finali lo hanno visto lontano da tutto e tutti. Lontano soprattutto dalla tribuna autorità. Ramon Rodrigue Verdejo è stato indicato dalla tifoseria giallorossa quale ...

Allerta Meteo Roma - maltempo anche domani : il bollettino della Protezione Civile per la Capitale e la regione Lazio : Ancora 24 ore di maltempo per Roma e per la regione Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha infatti emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di “criticità codice giallo per” rischio idraulico e idrogeologico a seguito di precipitazioni previste da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su tutte le zone di Allerta del Lazio dalla tarda serata di oggi, sabato 2 febbraio, e per le successive 24 ore. Lo comunica ...

