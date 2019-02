Roger Federer | ' Sempre dato il massimo per tifosi | tornei | sponsor | media'

Roger Federer in tutta sincerità : “tornare n°1 sarà quasi impossibile! Roland Garros? Posso vincerlo se…” : Roger Federer guarda al futuro con molta obiettività: lo svizzero è conscio delle difficoltà di ritornare numero 1 al mondo ma si riserva la possibilità di poter vincere, a determinate condizioni, il Roland Garros L’anno scorso Roger Federer ha stupito tutti vincendo gli Australian Open. Il tennista svizzero, da quel successo in poi, non è riuscito a mantenere la solita continuità di sempre nei grandi appuntamenti. Saltato il Roland ...

Roger Federer non ha dubbi : “ritiro? Quando smetterò di battere i top player dirò addio - non mi diverto a perdere” : Roger Federer torna a parlare del suo ritiro e rivela un particolare indizio su cosa potrebbe fargli dire addio: Quando lo svizzero non sarà più in grado di battere i top player appenderà la racchetta al chiodo L’anno scorso Roger Federer ha stupito tutti vincendo gli Australian Open. Il tennista svizzero, da quel successo in poi, non è riuscito a mantenere la solita continuità di sempre nei grandi appuntamenti. Niente Roland Garros, ...

Tennis - Roger Federer : “Se dovessi capire di non poter più battere i migliori - mi ritirerò” : Roger Federer e il Tennis, una storia ai titoli di coda? E’ da un po’ che appassionati ed esperti si pongono il quesito e per il momento lo svizzero preferisce rispondere con le prestazioni in campo, che non danno l’idea di un giocatore sul viale del tramonto. Certo la sconfitta contro il greco Stefanos Tsitsipas agli ottavi di finale degli Australian Open 2019 ha ricordato a tutti il passaggio di consegne ma Roger, per il ...

Kovac : 'Ho insegnato a Roger Federer ad avere una faccia da poker' : In una recente intervista concessa a Sport.cz , Pavel Kovac ha spiegato come abbia aiutato Roger Federer a migliorare la sua attitudine mentale nei momenti difficili. Kovac ha lavorato come fisioterapista al fianco del campione svizzero ...

Roger Federer ricorda il momento in cui ha pensato di creare la Laver Cup : ' Stavamo tornando in hotel, il tragitto era lungo e parlavamo del prossimo match, della famiglia, e a un certo punto gli ho detto che vorrei vedere più leggende nel nostro sport - ha detto Federer -.

Roger Federer ricorda il primo incontro con Pete Sampras e Rod Laver : L'ex numero 1 del mondo Serena Williams ha scelto invece Monica Seles: 'Era così bello incontrarla, è sempre stata carina con me e lo è ancora oggi.' La stessa domanda è stata rivolta anche a Belinda ...

'Roger Federer ti spinge sempre al limite' - Bourgeois : Nel tour c'è una gerarchia da rispettare, e per il numero 200 del mondo non è facile ambientarsi e sentirsi parte dello spogliatoio nei grandi eventi. Ma una volta che ho iniziato a lavorare con ...

Ivanisevic : 'Roger Federer sembrava un junior contro Tsitsipas' : È stato il numero 1 del mondo a livello junior, e l'anno scorso ha svoltato battendo Novak Djokovic a Toronto. Ha dimostrato al mondo che arriverà presto al vertice' - ha spiegato infatti Ivanisevic, ...

Tennis – Boris Becker ammette : “avrei voluto giocare contro Roger Federer - non con Nadal o Djokovic” : Boris Becker ha svelato un particolare aneddoto sulla sua carriera: al campione tedesco sarebbe piaciuto affrontare solo Federer dei 3 top player ai vertici del Tennis mondiale Rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a Berlino, Boris Becker ha rivelato il particolare desiderio di aver voluto giocare contro Roger Federer nel corso della sua carriera. Probabilmente per l’affinità sulla superficie erbivora, visti i ...

Australian Open – Tsitsipas scioccato da Nadal - studia Federer : “vorrei capire come Roger riesca a batterlo” : Tsitsipas scioccato dalla netta sconfitta subita contro Rafa Nadal, arrivata dopo il successo su Federer. Adesso il tennista greco cerca di capire come Roger sia stato in grado di battere il maiorchino durante la sua carriera Stefanos Tsitsipas ha affrontato, uno dopo l’altro, due vere e proprie leggende viventi del tennis agli Australian Open, ottenendo due risultati ben diversi: il giovane tennista greco ha sorpreso tutti battendo ...

Australian Open - Roger Federer eliminato a Melbourne da Stefanos Tsitsipas : Stefanos Tsitsipas, giovane tennista greco, di 20 anni, quindicesimo nel ranking mondiale, il 20 gennaio 2019 ha vinto agli ottavi di finale degli Australian Open di Melbourne con un risultato di 6-7, 7-6 al primo e secondo set e di 7-5, 7-6, al terzo e quarto set, sbaragliando il campione Roger Federer. Una giornata propizia per Stefanos Tsitsipas La sconfitta di Federer agli Australian Open è però un'occasione per il giovane tennista greco, ...

Tennis : Roger Federer e il ritorno al Roland Garros dal sapor d’addio : “Sono in una fase in cui voglio fare quello che mi piace. Ho la sensazione che non sia necessario un lungo stop. Giocherò il Roland Garros“, con queste parole in conferenza stampa Roger Federer aveva stupito tutti per tempi e modi. Sì perché, dopo la sconfitta contro il talentuoso greco Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale degli Australian Open 2019, non ci si aspettava un annuncio del genere da parte dello svizzero. Ma a Roger ...

