Riforma Costituzione | Meloni | Governo abbia il coraggio di inserire

Egitto - Al Sisi potrebbe governare fino al 2034/ Riforma Costituzione - c'è primo sì : Egitto , il Parlamento vota la Riforma della Costituzione : c'è il primo ok. Così Al Sisi potrebbe governare fino al 2034 : previsti altri due mandati

Egitto - primo sì a Riforma Costituzione : 15.24 Il parlamento egiziano ha dato il primo via libera alla riforma della Costituzione approvando gli emendamenti presentati dalla maggioranza. Le modifiche permetterebbero al presidente attuale, Abdel Fattah al Sisi, di ricandidarsi per altri due mandati, restando al potere fino al 2034. Il pacchetto di riforme prevede anche la creazione della carica di vice presidente e l'allungamento del mandato presidenziale fino a 6 anni.Gli ...

Autonomia : Zaia - 'Chi parla male della Riforma è contro la Costituzione' : Venezia, 14 feb. (AdnKronos) - È davvero strano trovare governatori che non vogliono essere autonomi. Mi chiedo come la Campania possa fare queste richieste". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi in Consiglio regionale rispondendo alle resistenze del Sud alla riforma sull'Autonomia d