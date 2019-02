Ridotto allo stato laicale l' ex arcivescovo McCarrick che abusò dei seminaristi

Abusi - il cardinale McCarrick Ridotto allo stato laicale dal Papa : Ciò avviene dopo la decisione del Pontefice togliergli la porpora in seguito alle accuse di Abusi su un minore e condotta sessuale inappropriata

Pedofilia - l'ex arcivescovo McCarrick Ridotto dal Papa allo stato laicale : Città del Vaticano, 16 febbraio 2019 - Papa Francesco ha ridotto allo stato laicale l'ex arcivescovo di Washington Theodore McCarrick , accusato di Pedofilia . Il Congresso della Congregazione per la ...

Pedofilia - arcivescovo di Washington McCarrick Ridotto allo stato laicale dal Papa : 'Sentenza inappellabile' : per la prima volta si riuniranno gli episcopati del mondo per individuare una linea comune al fine di sradicare questo fenomeno. La punizione di McCarrick è frutto di una rapida indagine. In data 11 ...