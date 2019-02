Renzi | Chi ci ha fatto la guerra ha dato il Paese in mano al Matteo sbagliato

OSSERVATORIO LIBERALIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI * PRESIDENTE BALOTTA - « Con l'autonomia diffeRenziata c'è il rischio che sfugga il ... : ... se ne contano 25, , porti, aeroporti e interporti medi, piccoli e piccolissimi, si giustifica la frammentazione della spesa , il più delle volte clientelare, rendendo impossibile qualsiasi economia ...

Pd - Renzi : chi voleva riavere Ditta ha portato al governo Salvini : Roma, 16 feb., askanews, - "Se fosse passato il referendum oggi il Paese sarebbe diverso e quelli che ci hanno fatto la guerra per riprendere il controllo della Ditta non riavranno la Ditta e hanno ...

Renzi : Salvini mette le divise perché non ha più chi stira le camicie : Roma, 16 feb., askanews, - 'Salvini si mette delle uniformi, della polizia, dei carabinieri. Va capito: a casa non ha più chi gli stira le camicie'. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore Pd, presentando ...

Enrico Letta ridicolizza Matteo Renzi : "Come si dovrebbe chiamare il suo nuovo libro" : Enrico Letta come non lo avete mai visto. L’ex premier ha fatto del’ironia sul suo profilo Twitter in merito all’uscita del nuovo libro di Matteo Renzi Un’altra strada: "Il vero titolo del libro di Renzi? #Nonhoimparato….ops! #sischerza". Il volume è uscito due giorni fa e adesso l’ex sindaco di Fir

Cosa chiedono con l'autonomia diffeRenziata Emilia Romagna - Lombardia e Veneto : Il Veneto ne ha chieste 23. La Lombardia 20. L’Emilia Romagna 16. Sono competenze e poteri rivendicati dalle tre regioni nelle intese che separatamente sono state raggiunte con la presidenza del Consiglio e che dovrebbero inaugurare il percorso per raggiungere la cosiddetta autonomia differenziata.

Pd - Antonio Pennacchi su Renzi : "Vada in analisi - gli manca il senso di realtà" : Che, ai microfoni di 'Un giorno da pecora', il programma in onda su Rai Radio 1, ha voluto commentare l'attuale situazione politica. E parlando dell'ex presidente del Consiglio ha detto: ' Renzi? Non ...

Matteo Renzi farnetica : "Ecco chi mi ha fatto fuori". Non solo i "servizi segreti" : Un complotto. O, come lo descrive lui, "una campagna di aggressione da parte di elementi delle istituzioni". Così Matteo Renzi definisce l'indagine avviata su Consip nella seconda metà del 2016, nella quale il padre Tiziano venne coinvolto con l'accusa di "traffico di influenze". Lo fa in un passagg

Matteo Renzi insulta Matteo Salvini : "È come una Chiara Ferragni che..." : Complice la presentazione del suo libro, torna a farsi vivo Matteo Renzi. E in conferenza stampa, il piddino passa all'attacco durissimo di Matteo Salvini. come? Tira fuori l'elenco trito e ritrito di tutto ciò sui cui il leghista avrebbe cambiato idea. Argomenti vecchi, morti, sepolti: dal fatto an

Renzi : reddito cittadinanza sbagliato - anche se Pd occhieggia... : Roma, 14 feb., askanews, - Il reddito di cittadinanza è 'sbagliato' e devono stare attenti quelli che nel Pd 'occhieggiano' alla misura voluta da M5s. Matteo Renzi lo dice durante la presentazione del ...

Matteo Renzi : "Voterò alle primarie Pd ma non dirò per chi. Rispetterò il risultato" : "Andrò a votare alle primarie ma non dirò chi appoggio per evitare polemiche. Il punto fondamentale è evitare che accada quello che è già accaduto a me dopo aver vinto per due volte le primarie, ovvero che un secondo dopo mi hanno fatto la guerra i miei. Se mi fossi candidato per la terza volta sarebbe stato un accanimento terapeutico. Vinca il migliore, rispetterò il risultato". Lo ha detto Matteo Renzi ...