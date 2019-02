Raoul Bova riceve il Premio Bacco a Berlino | ' Sarò Giorgio Armani in tv'

Raoul Bova : figli - età - vita privata e carriera dell’attore : Raoul Bova: figli, età, vita privata e carriera dell’attore carriera Raoul Bova e figli Raoul Bova è un attore molto amato della televisione italiana. Solo qualche giorno fa, lui e la sua compagna Rocío Muñoz Morales sono diventati genitori per la seconda volta. Bova ha alle spalle una grande carriera e un’ altra famiglia. La carriera di Raoul Bova Classe 1971, Raoul Bova nasce a Roma ma ha origini calabresi e campane. Intraprende ...

Raoul Bova e Rocio Morales vacanze al mare a Los Angeles : La coppia Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Los Angeles tra relax al sole e voli di coppia in parasailing: “Con la testa e il cuore tra le nuvole”, scrive l’attore su “Instagram”. “Il tempo ti cambia fuori, l’amore ti cambia dentro”, risponde la sua compagna. In posa in riva all’oceano, lui mostra un fisico scultoreo, lei sfoggia un bikini mozzafiato. Sono passati ...

Raoul Bova interpreterà Giorgio Armani : Stando all’ultimo report di WWD, sono iniziate tra Milano, New York e Marrakech, le riprese di Made In Italy: la serie co-prodotta da Taodue e Mediaset che racconta il mondo della moda prêt-à-porter italiana degli anni 70. Un totale – per il momento – di quattro episodi che saranno distribuiti in autunno 2019 su Canale 5 e che hanno subito solleticato l’interesse internazionale, tanto che la French film ...

Raoul Bova è Giorgio Armani in una nuova fiction tv su Canale 5 : Quattro le puntate che racconteranno la moda italiana che conquistò il mondo. Nel cast, oltre a Raoul Bova Margherita Buy, vedremo anche Marco Bocci, Eva Riccobono, Fiammetta Cicogna, Valentina ...

Raoul Bova esce allo scoperto : "Accogliere è un dovere" : 'L' accoglienza senza ombra di dubbio ci ha sempre contraddistinto. Accogliere chi scappa da una guerra, da una situazione di povertà o di crimine, è un dovere di ogni Paese e di ogni essere umano' , ...

Il made in Italy diventa una serie tv (spoiler : Raoul Bova sarà Armani) : La lavorazione è ancora in corso, ma attorno a quella che si preannuncia come la serie tv evento del prossimo autunno si sta già sollevando un polverone di passaparola, rumors, indiscrezioni. Perché tanto interesse? made in Italy (questo il titolo) è la prima serie tv che racconta la nascita della moda italiana negli anni Settanta e che utilizzerà gli abiti e gli accessori originali dell’epoca, provenienti direttamente dagli archivi di quei ...

Raoul Bova : "L'accoglienza ci contraddistingue - ma bisogna dar sicurezza ai nostri figli. Il Made in Italy? Dovremmo esserne fieri" : È felice oggi Raoul Bova: papà per quattro volte, si dice oggi sereno e immerso in un mondo nuovo. La sfera famigliare lo arricchisce sempre di più ogni giorno, dice, e con l'arrivo della piccola Alma torna il sorriso e la serenità di un momento intenso coni sui quattro figli. È immerso nel lavoro con diverse nuove produzioni nazionali e internazionali, e dove interpreterà ruoli diversi da quelli a cui ...

Raoul Bova diventa Giorgio Armani. Made in Italy anni 70 - la nascita della moda italiana sbarca in TV : Per ricreare il glamour indimenticabile di quegli anni, vengono utilizzati gli abiti originali delle case di moda più prestigiose che negli anni '70 conquistarono il mondo della moda: Krizia, Missoni,...

Rocio Munoz Morales : “Gravidanza e parto senza Raoul Bova. Sogno di sposarlo” : Rocio Munoz Morales a Verissimo: le dichiarazioni su seconda gravidanza e matrimonio con Raoul Bova A tre mesi dal parto Rocio Munoz Morales è tornata a Verissimo. La spagnola ha raccontato la nuova vita con Alma, la secondogenita avuta dal compagno Raoul Bova. I due attori sono genitori pure di Luna, che oggi ha tre […] L'articolo Rocio Munoz Morales: “Gravidanza e parto senza Raoul Bova. Sogno di sposarlo” proviene da Gossip ...

Raoul Bova sarà Giorgio Armani in tv e racconterà la rivoluzione del "made in Italy" : Raoul Bova sarà Giorgio Armani. Ecco il ruolo che il bello e bravo interprete del cinema e della televisione italiana sarà chiamato a vestire per Mediaset il prossimo autunno quando, probabilmente su Canale 5, dovrebbe andare in onda Made in Italy, la nuova fiction di Taodue dedicata al mondo della moda italiana.La fiction racconterà in quattro puntate la Milano anni '80 e il boom mondiale degli stilisti italiani del mondo. ...

Raoul Bova sarà Giorgio Armani in Made in Italy : tutte le novità sulla fiction : Le novità non mancano mai in materia di fiction soprattutto adesso che Mediaset sembra sulla retta via per cambiare le cose. Ci vorrà un po' prima che il pubblico torni a dare fiducia ai prodotti del Biscione ma le novità non mancano a cominciare da Non Mentire, in onda da febbraio su Canale 5, e finendo alla nuova Made in Italy in lavorazione a Milano. La nuova fiction Taodue dovrebbe essere uno dei cavalli di battaglia dell'autunno Mediaset ...

Raoul Bova sarà Giorgio Armani nella fiction Made in Italy : il resto del cast : A Milano si sta girando Made in Italy, la nuova fiction Taodue che uscirà su Mediaset in autunno: accanto a Raoul Bova c’è un cast d’eccezione, a cominciare da Margherita Buy ma non solo. Al fianco dei due affermatissimi attori ci sono pure Greta Ferro, Stefania Rocca, Marco Bocci, Fiammetta Cicogna, Maurizio Lastrico ed Eva Riccobono. La serie durerà per quattro puntate e racconterà della Milano anni 80 che ha fatto da sfondo al ...