Rally di Svezia finito per Ogier e la sua C3 WRC

WRC - Suninen - Ford - al comando del Rally di Svezia. Ogier - Citroen - fuori dai giochi : Sesto dopo il primo stage e secondo dopo il terzo, il pilota della Ford M-Sport si è insediato in testa dopo la SS6, quella che è costata la gara al campione del mondo in carica, Sébastien Ogier , ...

Rally Svezia - Mondiale 2019 : Teemu Suninen precede di un soffio Tanak - Neuville fatica - Latvala e Ogier con distacchi notevoli : Teemu Suninen (Citroen C3) ha chiuso al comando un intenso ed avvincente venerdì del Rally di Svezia 2019 . Il finlandese ha saputo tenersi lontano dalle insidie del tracciato che, viste le alte temperature, non ha proposto ghiaccio, ma cumuli di neve ai lati della sede stradale, non permettendo il minimo errore. Ne hanno fatto le spese, a ripetizione, e con differenti danni, Thierry Neuville , Sebastien Ogier e Jari-Matti Latvala . Alle spalle di ...

La C3 WRC pronte per il Rally di Svezia : La Svezia attende l’arrivo di Sébastien Ogier-Julien Ingrassia ed Esapekka Lappi-Janne Ferm, gli equipaggi delle C3 WRC del Citroën Total World Rally Team, che sfideranno le foreste del Värmland per il secondo e unico appuntamento tutto su neve e ghiaccio del WRC. Dominato da equipaggi scandinavi nelle sue 28 edizioni nel WRC, il Rally di […] L'articolo La C3 WRC pronte per il Rally di Svezia sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Rally Svezia 2019 : Sebastien Ogier prova il primo allungo iridato - Thierry Neuville e Ott Tanak i primi avversari : Dopo lo spettacolare esordio a Montecarlo il Mondiale WRC 2019 si trasferisce nel weekend in Scandinavia per il 67° Rally di Svezia , seconda tappa del calendario. La corsa scandinava rappresenta l’unica prova dell’intero Campionato completamente invernale, ovvero su strade totalmente innevate o ghiacciate che mettono a durissima prova le abilità al volante dei piloti della griglia. L’itinerario, praticamente identico rispetto a ...

Rally Svezia - Mondiale 2019 : programma - orari e tv. Calendario e date del fine settimana : Dopo lo spettacolare esordio stagionale in quel di Montecarlo, il Mondiale Rally si trasferisce in Svezia per la seconda tappa del Calendario, in programma dal 14 al 17 febbraio. 316.80 chilometri contro il cronometro distribuiti su 19 prove speciali (incluso lo shakedown) decreteranno l’ordine d’arrivo della 67esima edizione del Rally di Svezia, uno degli appuntamenti da non perdere nel Calendario motoristico internazionale. I ...