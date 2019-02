Rai Storia - 16 febbraio 1979 | nasce il campione di motociclismo Valentino Rossi

Victor : La storia segreta del Dottor Frankenstein : Il Film Stasera su Rai 4 : Daniel Radcliffe e James McAvoy sono i protagonisti dell'horror drama diretto da Paul McGuigan, in onda alle 21.20 su Rai 4.

Altro che single - il 15 febbRaio in realtà era dedicato alle orge ed è da qui che nacque la festa di San Valentino : ecco tutta la storia : Era il 496 d.C. quando papa Gelasio I, cercando di mettere un punto definitivo al rito pagano dedicato al dio della fertilità, Luperco, festeggiato il 15 febbraio, istituì la festa degli innamorati scegliendo come data il 14 febbraio, un giorno prima dei cosiddetti lupercalia. In queste occasioni pagane, come riferisce Plutarco, “venivano iniziati due nuovi luperci (uno per i Luperci Fabiani e uno per i Luperci Quinziali) nella grotta del ...

Rai - Beppe Fiorello è Enzo Muscia in 'Il mondo sulle spalle' : 'Una storia di coraggio' : Nell'arco di pochi giorni Marco vede la sua fabbrica chiudere improvvisamente per dinamiche di finanza internazionale e, contemporaneamente, si trova ad affrontare la nascita di un figlio prematuro a ...

«Frozen 2» : il tRailer è il più visto di sempre nella storia dell’animazione : Frozen 2 - Il Regno di ArendelleFrozen 2 - Il Regno di ArendelleNon c’erano dubbi. D’altronde il fenomeno Frozen, a fronte di un botteghino miliardario e di un merchandising ancora in profitto, è di fatto uno dei successi più scintillanti dell’universo Disney degli ultimi dieci anni. Inevitabile, quindi, che il primo teaser di Frozen 2 – Il regno di Arendelle sfondasse un nuovo record: con le sue 116.4 visualizzazioni ...

San Valentino : storia - tradizione e perché si festeggia il 14 febbRaio : San Valentino: storia, tradizione e perché si festeggia il 14 febbraio storia e tradizione San Valentino San Valentino fu Vescovo di Terni (sec. 6°) e martire a Roma. Gli storici tardo-antichi e gli agiografi dibattono sulle biografie dei diversi Valentini, ma la verità biografica del santo è probabilmente un elemento privo d’importanza. Santo, vescovo e martire: Valentino protettore degli innamorati Molti sono i santi di nome ...

Perché San Valentino è patrono degli innamorati? Perché si festeggia il 14 FebbRaio? Ecco storia - proverbi - leggende e curiosità : Il 14 Febbraio si ricorda San Valentino: pochi sanno però Perché viene festeggiato in questo giorno dalle coppie di tutto il mondo. La festività innanzitutto prende il nome dal santo e martire cristiano Valentino da Terni, e venne istituita nel 496 da papa Gelasio I, in sostituzione alla precedente festa pagana dei Lupercalia, riti pagani dedicati al dio della fertilità Luperco. I Lupercalia venivano celebrati il 15 febbraio e consistevano in ...

Frozen 2 tRailer 2019 - primo video ufficiale della nuova storia di Elsa : video Frozen 2: trailer ufficiale 2019 del film Disney con Elsa protagonista Il trailer di Frozen 2 è online! L’attesa è finalmente finita e si può capire meglio quello che succederà a Elsa, la regina capace di controllare il ghiaccio. Una nuova avventura la attende e molteplici difficoltà saranno disseminate sul suo cammino. Avrà nuovi […] L'articolo Frozen 2 trailer 2019, primo video ufficiale della nuova storia di Elsa proviene da ...

Beautiful Anticipazioni 13 febbRaio 2019 : Steffy nega di avere una storia con Bill : Liam accusa l'ex moglie di aver continuato a tradirlo ma la ragazza si difende e giura di non aver nessun coinvolgimento con il magnate.

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - Giovedì 14 febbRaio alle 21 - via De Pisis 24 - il primo dei sei incontri del tradizionale ciclo di ... : ... proveremo a spiegare come gli approcci biomimetici alle nanotecnologie nascondano gli stessi rischi , e le stesse opportunità, di tutti i dialoghi tra scienza e tecnica. Giovedi 7 marzo, ore 21 - ...

Una Vita Anticipazioni 10 febbRaio 2019 : Ursula racconta alle vicine la triste storia di Olga : La Dicenta decide di svelare il segreto sulla sua seconda figlia, comparsa all'improvviso a Calle Acacias. Intanto Simon intima a Elvira di lasciare in pace lui e la sua famiglia.

''Il potere occulto. Storia dell'anti-stato in Italia'' - Firenze - 23 e 24 FebbRaio : ... avvocato Massoneria e poteri illegali - Claudio Fava , presidente Ars già componente di Commissioni Parlamentari Antimafia in diverse Legislature Le mafie e l'economia italiana, nella I e nella II ...

CONFERENZA STAMPA - Martedì 12 febbRaio alle 11.30 nella sede del Museo civico di Storia Naturale - via De Pisis 24 - : Presentazione di 'Darwin Day 2019 - Nanomondo. L'evoluzione fino alla -9' 08-02-2019 / Giorno per giorno Martedì 12 febbraio 2019 alle 11.30 , nella sede del Museo civico di Storia Naturale , via De ...

La storia di Patrick Parodi approdata su Rai3 : Ma EnAIP per lui non è stato solo un luogo di formazione bensì lo ha aiutato ad entrare nel mondo del lavoro. Come? Grazie a Garanzia Giovani che lo ha messo in contatto con l'azienda Rekeep dove ora ...

