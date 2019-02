Protesta latte | i pastori accettano tre giorni di tregua Al tavolo con Centinaio ipotesi

Protesta del latte - battuta d'arresto nella trattativa. Pastori sardi e industriali ancora lontani : battuta d'arresto, come giovedì a Roma, nella trattativa tra governo, Regione Sardegna, industriali, banche e Pastori. Le distanze sul prezzo del latte sono fondamentalmente tra i Pastori e gli ...

Protesta del latte - a Cagliari il tavolo con Centinaio. Ma le posizioni di pastori e industriali sono ancora distanti : Politica Protesta del latte, i pastori sardi rigettano l'offerta di aumento di 10 cent del governo 'Vediamo cosa riesce a fare il governo, noi con Antonio Tajani ci siamo già mossi, abbiamo parlato ...

Latte - Protesta pastori : il Ministro Centinaio “in Sardegna per un importante tavolo per risolvere l’emergenza” : “Oggi sono impegnato in Sardegna in un importante tavolo con i pastori e gli allevatori sardi, per cercare di risolvere l’emergenza che riguarda la filiera del Latte di pecora e quindi, purtroppo, non posso essere con voi in questa importante ricorrenza in cui sarà presentato il Progetto Alpe, che mi avrebbe sicuramente offerto spunti interessanti di confronto sullo sviluppo, la valorizzazione, la gestione dell’alpeggio, un ...

Storia della Protesta dei pastori sardi per il latte che va avanti da 20 anni : In Sardegna le proteste dei pastori dell'ultima settimana sono un film già visto, da circa una ventina d'anni. Era luglio 2001 quando una delegazione di un centinaio di allevatori sardi raggiunse Genova per trovare visibilità internazionale a sostegno della loro causa in occasione del G8. E, da allora, le azioni eclatanti si sono ripetute con cadenza regolare negli anni. Sempre gli stessi i problemi denunciati con proteste di piazza, ...

Anche i ragazzi dell'Ipaa sostengono la Protesta del latte dei pastori sardi : La lotta dei pastori sardi che sta movimentando la scena politica nazionale è sbarcata Anche a Fabro, grazie alla sensibilità degli allievi dell'Istituto Agrario "Bruno Marchino". Nella mattinata di ...

Protesta latte - Salvini incontra i pastori sardi : “Portare prezzo a un euro al litro”. M5s : “Basta spot - serve una road map” : Portare il “prezzo del latte di pecora a un euro al litro più Iva”. È quello che chiedono i pastori sardi e quello che promette Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno al Viminale incontra gli allevatori che in questi giorni organizzano i presidi e la Protesta in Sardegna. Al tavolo è presente anche il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lunedì dalla Sardegna aveva ...

Protesta pastori sardi - Matteo Salvini : “Il prezzo del latte deve salire a 1 euro al litro” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini incontra i pastori sardi al Viminale: "Da 60 centesimi al minimo di un euro al litro e non mi alzo finché da quel tavolo non ci sarà questo intervento". La delegazione: "Stiamo lavorando sottocosto a 60 centesimi al litro e non ce la facciamo più. Subito il ritiro delle giacenze del Pecorino Romano".Continua a leggere

Latte : nuova Protesta a Grosseto - svuotati bidoni in strada : "La politica, a tutti i livelli, deve avere la forza di agire in maniera congiunta e programmatica - sottolinea il sindaco in una nota -. Ho gi convocato, come presidente dalla Provincia, per il 20 ...

Protesta latte pastori sardi : bloccata statale a Nuoro - 3mila in piazza a Sassari | : Non si placano le manifestazioni dei pastori sardi, che oggi hanno bloccato la strada statale 131 causando vari chilometri di coda. A Sassari, intanto, s'è tenuta una manifestazione di sostegno agli ...

