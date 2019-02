Prostitute come lavoratrici autonome | proposta di legge in Veneto

ilfogliettone

(Di sabato 16 febbraio 2019) Ilpunta a legalizzare la prostituzione. E così sul piano legislativo, la quinta commissione dell'assemblea regionale e già a lavoro con l'esame delladiche vorrebbe istituire in ogni Comune un albo delle. La, presentata dal consigliere Alberto Guadagnini, esponente indipendentista di “Siamo”, punta a trasformare le lucciole in, anche associate tra di loro. Se il disegno divenisse approvato dal consiglio, approderebbe a Romadi iniziativa regionale.L'obiettivo della norma, in sostanza, è far uscire ledalla zona grigia dello sfruttamento di strada per farne delle imprenditrici a tutti gli effetti con il diritto di ricevere un giusto compenso e il dovere di emettere regolare fattura. In altri termini, contribuenti non dissimili dalle altre categorie professionali, tenute al ...