Probabili Formazioni Napoli – Torino, Serie A 17/02/2019

(Di sabato 16 febbraio 2019)A 17/02/Posticipo della domenica in compagnia di: i partenopei vorranno blindare il secondo posto mentre è atteso l’ex Mazzarri al San Paolo. Toro che può contare su un organico che potrebbe raggiungere l’Europa.– Ancelotti sul 4-4-2 modificherà qualche pedina: in porta potrebbe esserci Ospina, mentre in difesa favoriti Malcuit e Ghoulam per le fasce: al centro spazio per Koulibaly e Maksimovic. I centrali saranno Allan e Fabian Ruiz, mentre sulle fasce occasione per Callejon e Zielinski: in attacco favorito Milik per far coppia con Insigne.– Mazzarri ritrova l’11 ideale per rispondere alla sua ex squadra: in porta Sirigu, mentre i centrali saranno Djidji, Izzo e Nkoulou. Baselli ritrova spazio a centrocampo con Meitè e Rincon, mentre Aina e Ansaldi saranno gli ...