Primavera | Juventus-Torino | diretta dalle 13

tuttosport

: RT @GiovaniBN: ?? Campionato Primavera 1 ?? #Juventus ?? #Torino ?? Sabato 16 febbraio ?? 13.00h ?? Campo Ale & Ricky, Vinovo ?? Sportitalia ?? h… - cierresettejuve : RT @GiovaniBN: ?? Campionato Primavera 1 ?? #Juventus ?? #Torino ?? Sabato 16 febbraio ?? 13.00h ?? Campo Ale & Ricky, Vinovo ?? Sportitalia ?? h… - GiovaniBN : ??18' < LIVE - Primavera, Juventus-Torino 0-1: Toro in vantaggio, grande azione di Millico che aggira Capellini e infila all'angolino. - gazzettaGranata : #TorinoFC Primavera, il derby LIVE: Juventus-Torino 0-0 -

(Di sabato 16 febbraio 2019)- Oggi alle 13 andrà in scena a Vinovo il derbytra. I granata sono terzi in classifica a +7 sui bianconeri sesti. Per entrambe le squadre la stracittadina di oggi ...