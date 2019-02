Presentata la nuova Ferrari Obiettivo riportare il titolo mondiale a Maranello

È stata Presentata la nuova Ferrari SF 90 - in pista il 17 marzo in Australia : Articolo aggiornato alle ore 12,30 del 15 febbraio 2019. Si chiama SF 90 per rendere omaggio ai 90 anni della Scuderia (nata nel 1929), la prima monoposto Ferrari nata sotto la presidenza di John Elkann. La Rossa è stata svelata in anteprima mondiale questa mattina a Maranello in attesa dei primi test in programma lunedì sul circuito di Montmelò a Barcellona. Viene cosi'' abbandonata la vecchia numerazione (SF 71H nel 2018) della ...

Formula 1 - Presentata la nuova Ferrari SF90 : Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno tolto il velo alla nuova Ferrari SF90, la monoposto con la quale prenderanno parte al Mondiale di Formula 1 2019. Ad assistere alla presentazione tutti i vertici della Rossa, dal ceo Louis Camilleri al presidente John Elkann, ma anche i giovani della FDA tra cui Mick Schumacher.Il debutto di Binotto come team principal. Nonostante fosse una presentazione internazionale, il nuovo team principal della ...

Brooklyn – Presentata la nuova iconica sneaker di Timberland per la primavera 2019 [GALLERY] : Timberland presenta Brooklyn: la nuova iconica sneaker protagonista della primavera 2019 Leggerezza, velocità e libertà: queste le parole chiave che definiscono il mondo di Brooklyn, l’inedita sneaker Timberland per la primavera 2019 che scrive, già dai primi passi, la storia di un’icona del domani. La prossima stagione esalta la consapevolezza come un “credo” cucito sartorialmente addosso alla figura di un uomo ...

F1 – Presentata la nuova SportPesa Racing Point : le parole entusiastiche di Stroll e Perez [GALLERY] : Lance Stroll e Sergio Perez entusiasti alla presentazione della nuova Racing Point F1 a Toronto: le parole dei due piloti di Formula Uno Lance Stroll e Sergio Perez hanno svelato oggi la nuovissima livrea della Racing Point F1 in diretta da Toronto. La nuova Racing Point F1 sfoggia anche quest’anno il suo caratteristico colore rosa, che lascia un po’ di spazio al bianco, nella seduta del pilota ed al blu sulla parte ...

F1 - nasce la Sport Pesa Racing Point : la nuova vettura Presentata a Toronto : ... «Siamo contenti di iniziare questa collaborazione con loro perché ci consentirà di avvicinare il mondo della Formula Uno ai fan in tutto il mondo. La monoposto è fantastica, con l'aggiunta del ...

Formula 1 - nuova Red Bull 2019 : Presentata la RB15 di Verstappen e Gasly : Come sempre un po' a sorpresa. Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, la Red Bull Aston Martin ha svelato attorno alle 13 italiane la livrea della nuova RB15 , vettura con la ...

Formula 1 - nuova Mercedes 2019 : Presentata la macchina di Hamilton e Bottas. E' la W10 : La squadra che ha dominato gli ultimi 5 anni del Mondiale di F1 andrà alla caccia del sesto successo consecutivo, affidandosi al britannico Lewis Hamilton , campione del mondo in carica, e al ...

MotoGP - KTM 2019 : Presentata la nuova moto per un 2019 da protagonista : Dopo tre anni in motoGP è arrivato il momento di raccogliere i frutti, questo è l'anno buono: questo il motto in KTM . A Mattighofen, nel suo quartier generale, il team austriaco ha schierato i n ove ...