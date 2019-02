Ponte Morandi | viaggio del Secolo XIX nel cantiere della “zona rossa”

Genova - crollo Ponte Morandi : “Controlli insufficienti” : In occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, il Procuratore generale della Corte dei Conti, Alberto Avoli, ha dichiarato che “le procedure di controllo della sicurezza strutturale” delle infrastrutture “sono state in passato e sono tuttora insufficienti al fine di prevenire crolli, come quello verificatosi” il 14 agosto scorso, il cedimento di Ponte Morandi. Il magistrato contabile cita la ...

Crollo Ponte Morandi - 6 mesi dalla tragedia : “La ferita è ancora aperta e non si chiuderà mai del tutto” : “A sei mesi esatti dal Crollo del Ponte di Genova la ferita è ancora aperta e non si chiuderà mai del tutto. Ho conosciuto meglio una città piena di dignità e forza. Il Governo la sta aiutando a ripartire. Chi deve pagare sta pagando e il tempo del riscatto si avvicina“: lo ha scritto su Twitter il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, a 6 mesi dal Crollo del viadotto Morandi, che ha provocato la morte di 43 ...

Genova : 6 mesi fa il crollo di Ponte Morandi - “speranza e voglia di ripartire ogni giorno di più” : A Genova, alle 11:36, nei cantieri della demolizione è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle 43 vittime del crollo di Ponte Morandi: a 6 mesi dal disastro, cittadini, comitati e associazioni si sono dati appuntamento per ricordare le persone che hanno perso la vita nel disastro con il lancio di 43 rose nel torrente Polcevera. “A Genova si è spezzato un Ponte, ma la speranza e la voglia di ripartire sono intatte e forti, ...

Ponte Morandi : Autostrade pagherà il conto. Cozzi : Se avesse ricostruito Aspi sarebbe stato imbarazzante” : L’annuncio è del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli: “Come promesso Autostrade pagherà l’intera somma della demolizione e ricostruzione del Ponte di Genova. In una lettera l’impegno: 290,9 milioni che doverosamente tornano così alla collettività. Bene così”. Era stato lo stesso cda della concessionaria a deliberarlo, a fine gennaio, ma i tempi si erano allungati a causa di tecnicismi che avevano rischiato di ...

Ponte Morandi. L’Avvocatura dello Stato : “Autostrade è reticente e racconta favole” : Per L’Avvocatura dello Stato “Autostrade è stata reticente”, “racconta favole” e “si è autoesclusa dalla ricostruzione. Lunedì scorso, gli avvocati Anna Maria Bonomo e Giuseppe Novaresi, per conto della presidenza del consiglio e del Mit, hanno depositato al Tar della Liguria la risposta al ricorso presentato da Aspi per chiedere l’invalidazione della nomina del commissario Bucci e di molti degli atti da lui emanati, compresa l’assegnazione ...

Passati 178 giorni da quel tragico 14 agosto, in cui un improvviso boato tolse il respiro a Genova e per un attimo a tutto il mondo, il primo pezzo dei ...