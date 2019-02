termometropolitico

: Pignoramento pensioni 2019 presso terzi Inps: ok sotto 5 mila euro - #Pignoramento #pensioni #presso #terzi - zazoomblog : Pignoramento pensioni 2019 presso terzi Inps: ok sotto 5 mila euro - #Pignoramento #pensioni #presso #terzi - robertocataldi : PENSIONI: IL QUINTO È PIGNORABILE AL NETTO DELLE RITENUTE In caso di compensazione tra debiti contributivi e credi… -

(Di sabato 16 febbraio 2019): okRequisitiCon una recente sentenza la Corte di Cassazione si è pronunciata sule in particolare sull’importo pignorabile, ammontante a un quinto della pensione. Lordo o netto? Gli ermellini hanno risposto a questa annosa questione, proferendo così una risposta definitiva a una delle questioni più ricorrenti. Ma andiamo a vedere cosa è successo e cosa dice la normativa in materia.: cosa dice la Legge Per individuare la parte legata aldellebisogna fare riferimento alla Legge n. 153/1969. Qui, all’articolo 69, si legge quanto segue. “Le, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli assegni di cui ...