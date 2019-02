Piatek e Calhanoglu firmano  la rimonta | Atalanta ko Foto Pagelle | Romagnoli super

Atalanta-Milan 1-3 : doppietta di Piatek e Calhanoglu gol - dopo la rete di Freuler : Indiavolato al punto giusto, pratico e cattivo come solo le big sanno essere, e con un interruttore al centro dell'area che accende la maturità da Champions di tutta la squadra e spegne le certezze ...

Piatek e Calhanoglu firmano la rimonta - Atalanta ko Foto Milan - 4° posto consolidato : I rossoneri allungano per il quarto posto; il polacco firma il pareggio con una grandissima rete, poi arrotonda di testa dopo la conclusione dalla distanza del turco

Milan ribalta la Dea : doppietta di Piatek e Calhanoglu il Milan sale a 42 punti : Il Milan è realmente da Champions in grado, nella sfida da quarto posto in casa dell’Atalanta, di vincere e portarsi

Piatek e Calhanoglu firmano la rimonta - Atalanta ko : il Milan in zona Champions : I rossoneri allungano per il quarto posto; il polacco firma il pareggio con una grandissima rete, poi arrotonda di testa dopo la conclusione dalla distanza del turco

Atalanta-Milan 1-3 - Freuler ci prova ma Piatek e Calhanoglu stendono i bergamaschi : L'Atalanta passa in vantaggio al 33' con Freuler, ma nel recupero del primo tempo Piatek, con l'unico pallone disponibile - un cross di Rodriguez -, si inventa un interno sinistro no look anticipando ...

Atalanta-Milan 1-3 : Piatek e Calhanoglu firmano la rimonta rossonera : I rossoneri allungano per il quarto posto; il polacco firma il pareggio con una grandissima rete, poi arrotonda di testa dopo la conclusione dalla distanza del turco

Atalanta-Milan 1-2 La Diretta Piatek-Calhanoglu - sorpasso rossonero : Atalanta e Milan si sfidano questa sera alle ore 20.30, ed è questo senza dubbio il big match della 24a giornata di Serie A; a scendere in campo infatti sono due delle squadre più in forma del torneo, ...

Donnarumma frena il Napoli - Piatek prova a svegliare il Milan dal torpore di Calhanoglu : un pareggio che scontenta tutti : Milan e Napoli si dividono un punto che non serve a nessuna delle due. Donnarumma ferma Milik e compagni, rossoneri sterili in attacco, la scossa la dà il nuovo arrivo Piatek che però non riesce a sbloccare lo 0-0 Big match a chiudere il saturday night della 21ª giornata di Serie A: Milan e Napoli di scena al Meazza. Spettacolo ad intermittenza, difese che hanno la meglio sugli attacchi e portieri che si fanno sempre trovare pronti: manca ...

Il Genoa apre per Piatek Calhanoglu per far cassa? : Tra campo e scrivania, gennaio è sempre sinonimo di calciomercato. E la Juventus, direttamente da Gedda, continua a tessere le trame per questa e la prossima stagione. Vero che le trattative si sono ...