ilfogliettone

: Piatek cecchino, il Milan ribalta l'Atalanta - - ilfogliettone : Piatek cecchino, il Milan ribalta l'Atalanta - - RedaCalcissimo : #AtalantaMilan 1??3?? le #pagelle ?? #rossonere ???? di Francesco Ciccio Mariello #Top ???? #Piatek cecchino ???? #Flop… - GoalItalia : Le pagelle di #AtalantaMilan ? ?? Gomez e Zapata deludono ?? Ilicic ispirato ?? Piatek è un cecchino ?? Calhanoglu si… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) A Bergamo ilva sotto poco dopo la mezzora, ma quando davanti hai gente come, capace di metterla dentro dopo meta' gara in catalessi e di chiuderla in avvio di ripresa, poco dopo il sorpasso di un Calhanoglu bravo a sfruttare gli errori altrui, la vittoria corsara non e' un miraggio. L'Atalanta spinge a ritmi forsennati per un tempo perdendo smalto nel secondo e, soprattutto, denunciando i ricorrenti limiti difensivi: assalto al quarto posto fallito, se lo tengono i rossoneri che salgono a quota 42 contro i 38 degli avversari di turno e delle due romane. La sveglia alla sfida la da' Djimsiti, che al 4' sul secondo angolo di fila di Gomez dalla destra prende l'ascensore sorvolando di non molto il montante, mentre i rossoneri si abbassano da subito incollando Bakayoko al regista avanzato nonche' capitano altrui., servito da Suso all'11', si vede vanificare la chance ...