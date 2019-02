ilfattoquotidiano

: Pedofilia nella Chiesa, il Papa riduce allo stato laicale l’ex cardinale di Washington McCarrick: è la prima volta… - fattoquotidiano : Pedofilia nella Chiesa, il Papa riduce allo stato laicale l’ex cardinale di Washington McCarrick: è la prima volta… - Giulia46489464 : RT @a_meluzzi: il libro 'sodoma': dietro le dimissioni di ratzinger c’era lo scandalo pedofilia nella chiesa - Cronache - Yogaolic : RT @_DAGOSPIA_: PEDOFILIA NELLA CHIESA, PAPA FRANCESCO HA SPRETATO MCCARRICK – LA SENTENZA INAPPELLABILE -

(Di sabato 16 febbraio 2019)Francesco ha ridottoTheodore Edgar McCarrick per. Un provvedimento che non ha precedentistoria dellacattolica. Eralo stesso Bergoglio, nel luglio 2018, a togliere la porpora a McCarrick. Già questa era una punizione durissima che Francesco aveva adottato, nel marzo 2015, anche perscozzese Keith Michael Patrick O’Brien, colpevole di aver abusato di alcuni seminaristi e sacerdoti, ma non di minori. Un provvedimento, quello di togliere la porpora a un membro del Collegio cardinalizio, che non veniva applicato dal 1927, ovvero da quando Pio XI tolse la berretta rossa alfrancese Louis Billot, ma per motivi politici. Mai, però, come nel caso di McCarrick, un porporato eraridotto. “In data 11 gennaio 2019, – si legge in un comunicato vaticano – il ...