Pedofilia | il Papa spreta McCarrick

Theodore Edgar McCarrick colpevole di Pedofilia - il Papa lo spreta : Il Congresso della Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato il decreto conclusivo del processo penale che dichiara colpevole Theodore Edgar McCarrick , Arcivescovo emerito di Washington, ...

Pedofilia - verso il vertice di Papa Francesco : "Così la Chiesa deve combattere gli orchi" : A pochi giorni dal summit in Vaticano sulla piaga degli abusi sessuali da parte del clero, abbiamo intervistato don...

Pedofilia - in vista del summit voluto dal Papa - la Cei approva regolamento nazionale per la tutela dei minori : La Chiesa italiana si prepara al summit sulla Pedofilia organizzato da Papa Francesco in Vaticano. In vista di questo importante appuntamento che si svolgerà dal 21 al 24 febbraio 2019 e al quale parteciperanno tutti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo, il Consiglio permanente della Cei ha approvato il regolamento del Servizio nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nella Chiesa. Tra i suoi compiti: il ...

Il Papa ai vescovi Usa - tra Pedofilia e denaro. Il caso McCarrick - accusato di abusi e cardinale "delle Cayman" : Un ritiro spirituale di otto giorni è imposto da Francesco ai vescovi americani come "passo necessario" per rispondere "alla crisi di credibilità che voi state sperimentando come Chiesa". Il Papa non ci sta a farsi mettere sulla graticola dalle responsabilità della nuova ondata della crisi della pedofilia negli Usa, a cominciare dalle inchieste del procuratore di alcuni Stati (Pennsylvania, Illinois ...) e dal caso ...

Pedofilia : il Papa scrive ai vescovi Usa : ... che costituiscono ostacoli per l'unità e se oseremo metterci insieme in ginocchio dinanzi al Signore lasciandoci interpellare dalle sue piaghe, nelle quali potremo vedere le piaghe del mondo'. ...

Pedofilia - Papa : “Ringrazio i media che hanno cercato di smascherare gli abusi” : “Mai più abomìni insabbiati” e un ringraziamento ai media “che sono stati onesti e oggettivi e che hanno cercato di smascherare questi lupi e di dare voce alle vittime” della Pedofilia. Papa Francesco nel suo discorso alla Curia romana in occasione degli auguri di Natale ricorda i “momenti difficili” vissuti “quest’anno” dalla Chiesa che “è stata investita da tempeste e uragani“. ...

