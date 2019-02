Pedofilia | ex arcivescovo McCarrick ridotto a stato laicale

blogo

(Di sabato 16 febbraio 2019)La pena è la dimissione dalloclericale e la decisione è inappellabile: la Congregazione per la Dottrina della Fede ha comunicato che l'exdi Washington Theodore, di 88 anni, èdichiarato colpevole di "sollecitazione in Confessione e violazioni del Sesto Comandamento del Decalogo con minori e adulti, con l'aggravante dell'abuso di potere" e per questo motivo vienealloIl decreto conclusivo del processo penale a carico diemanato lo scorso 11 gennaio , mentre il 13 febbraio la Sessione Ordinaria (Feria IV) della Congregazione per la Dottrina della Fede ha esaminato il ricorso e ha confermato il decreto del Congresso.La decisione è stata notificata aieri, 15 febbraio. Intanto Papa Francesco ha riconosciuto la natura definitiva, a norma di legge, di questa decisione che ora, dunque, è ...