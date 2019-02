Pd | Renzi boccia l autonomia ' Non apprezzo il disegno' E gela sia Gentiloni che Bonaccini

Pd - Boccia : “Raccolta firme Renziani contro reddito cittadinanza? Sciocchezza. Di Maio? Con Banfi colpo a effetto” : “Lino Banfi? Di Maio è sempre alla ricerca del colpo a effetto. Gli consiglio di studiare, di approfondire di più, di metterci un po’ più di testa nelle cose che fa, perché adesso rappresenta l’Italia. Non si può continuare con questa corsa spasmodica sempre al titolo, alla cosa che fa parlare”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), il deputato Pd Francesco Boccia commenta la nomina dell’attore Lino Banfi ...

Pd - iscritti milanesi bocciano il dialogo col M5s : “Incapaci - la loro non è politica”. E su Renzi : “Tra 5 anni lo rivedremo” : I circoli Pd del Municipio 5 di Milano (Bellezza, Gratosoglio, Vigentino e Open Bocconi) si sono riuniti per ascoltare le presentazioni delle mozioni dei cinque candidati alle primarie in vista del voto. Per gli iscritti la linea che dovrà adottare il nuovo segretario del partito, dopo il 3 marzo, sul rapporto col M5s, deve restare quella di oggi: no al dialogo. “Gli italiani si devono rendere conto fino in fondo che non valgono ...

Martina boccia la cena tra Salvini e i Renziani 'Noi alternativi alla Lega' : 'Il pressapochismo con cui stanno governando l'economia italiana è racchiusa nella farsa di Di Maio, che parla di boom economico nel nostro paese quando i dati sulla produzione industriale si ...

Martina flop nel paese di Renzi Primi dati : Boccia vola in Veneto : Ma come, Matteo Renzi non sosteneva Maurizio Martina alla segreteria del Partito Democratico? Sulla carta, visto che nei fatti l'ex premier sembra proprio lavorare contro il suo successore al Nazareno... Segui su affaritaliani.it

Salvini e Di Maio promossi - Renzi bocciato : le pagelle di un 2018 «travolgente» per la politica italiana : Dopo la vittoria di Cinque Stelle e Lega il quadro del Palazzo è cambiato e la Seconda Repubblica è distrutta. Vediamo come sono andati i nuovi e i «vecchi» protagonisti

Politica - il pagellone 2018 : bocciati Renzi - Fico e Toninelli. Promossi Salvini - Conte e Tria : Il 2018 è stato l'anno dei mondiali nel calcio e delle elezioni legislative nel mondo della Politica. Per entrambi gli ambiti l'evento per antonomasia. E se i risultati del Pallone...

Olsen alla Goicoechea. FloRenzi da bocciare : ROMA La partita della paura. Pochi gli eroi. Olsen 4 In serate come questa appare sempre un fantasma: Goicoechea. Stavolta il malcapitato si chiama Olsen, che papereggia sul tiro centrale e non ...

Pd - Boccia contro i Renziani : "Irregolarità nella raccolta firme" : Nel solco della - peggiore - tradizione. Ancora prima dell'inizio ufficiale della campagna elettorale per le primarie, tra i pasdaràn del Partito Democratico volano gli stracci. Questa volta, a vestire i panni dell'attaccabrighe è uno dei sei candidati alla segreteria del Pd, Francesco Boccia. Che ieri, nel commentare la presentazione in extremis della candidatura del ticket renziano Ascani-Giachetti, ai microfini di Radio Cusano Campus ha ...

Congresso Pd - Boccia presenta firme per candidatura : “Renzi? Energia distruttiva. Se non ci crede meglio che esca” : “Renzi continua a disinteressarsi del Pd? Ormai è Energia distruttiva. Se non ci crede più, è meglio che esca, meglio una separazione consensuale”. Così Francesco Boccia, candidato alla segreteria dem, prima di andare a consegnare le firme necessarie per la propria candidatura alla sede del partito al Nazareno. “Su Martina convergeranno parte dei renziani? Lui non può dirsi discontinuo da Renzi, è stato suo vice e importante ...

Pistoia - il Pd ha chiesto alla base i motivi delle sconfitte : bocciati Letta - Renzi e Gentiloni. “Pareri serviranno a ripartire” : Tradimento dei valori di sinistra, una riforma costituzionale “sbagliata” e l’alleanza con “parti del centrodestra”. E a livello locale l’incomunicabilità della vecchia giunta Pd e le divisioni interne al partito. Il Pd di Pistoia ha deciso di consultare la propria base sul “perché” delle sconfitte elettorali degli ultimi anni e le conclusioni dell’indagine “Ascoltare per capire, capire per innovare” non lasciano spazio ad interpretazioni: una ...