Parigi rimanda a Roma l' ambasciatore che sale subito al Quirinale

Sondaggi - per due italiani su tre giusto alzare i toni con Parigi. Ma il 60% non trova giusto rimandare i migranti in Libia : Le politiche e le mosse del governo in tema di immigrazione non sempre trovano l’opposizione o il favore a priori degli italiani. Se infatti per il 61% di loro il governo “ha fatto bene” ad alzare i toni con la Francia, accusata da M5s e Lega di usare il franco Cfa come moneta coloniale, allo stesso tempo c’è un’altra platea pari sempre al 60% che non trova giusto rimandare i migranti in Libia, perché “i ...