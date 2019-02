liberoquotidiano

: Palermo: Sinistra Comune, su Ballarò parole spregevoli dalla Lega... - TV7Benevento : Palermo: Sinistra Comune, su Ballarò parole spregevoli dalla Lega... - zazoomnews : Palermo Brescia 0 0 - LIVE Trajkovski bene sulla sinistra meglio i rosa - #Palermo #Brescia #Trajkovski #sulla - palermo_renzo : Che cosa è la destra, cosa è la sinistra, cosa si intende per centro?? @Giusepp33009254 @MarioPolese… -

(Di sabato 16 febbraio 2019), 16 feb. (AdnKronos) - "Affermare che il quartieredisia “laboratorio per l’integrazione della criminalità da ogni capo del mondo”, come hanno fatto i consiglieri comunali della, è un vergognoso tentativo per denigrare un intero quartiere, un pezzo della storia della ci