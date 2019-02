Padova-Foggia | disordini allo stadio

calcioweb.eu

(Di sabato 16 febbraio 2019) E' andato in scena un turno molto importante valido per il campionato di Serie B, indicazioni molto importanti anche per le zone basse della classifica. nella giornata di oggi lo scontro diretta tra, 1-1 il risultato finale con i padroni di casa che hanno raggiunto il pareggio nei minuti finale. Nel frattempo un tifoso ospite è stato ferito oggi poco prima del fischio d'inizio, quattro tifosi delsono stati circondati e aggrediti da Ultras del. Un tifoso di 22 anni, é stato soccorso e trasportato in ospedale e ha riportato una lussazione della spalla, in questi minuti si stanno visionando le immagini di videosorveglianza per ricostruire l'accaduto.