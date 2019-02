Pacche sulle spalle e bagarre in Aula | la settimana politica in due minuti | ecco cosa è

ilfattoquotidiano

: RT @Debby1861: 'Per certa intellighenzia nostrana è meglio contare zero nei consessi di Bruxelles(e ricevere in compenso tante pacche sulle… - Serenel73 : RT @Debby1861: 'Per certa intellighenzia nostrana è meglio contare zero nei consessi di Bruxelles(e ricevere in compenso tante pacche sulle… - LucillaMiss : RT @rscalt76: @cristinascappa @LucillaMiss Limiti intellettivi causati dalla scarsa cultura e i troppi bombardamenti mediatici con messaggi… - rscalt76 : @cristinascappa @LucillaMiss Limiti intellettivi causati dalla scarsa cultura e i troppi bombardamenti mediatici co… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Prima si parla di Venezuela e compaiono bandiere in. Poi Di Maio e Salvini si vedono per la prima volta dopo il voto in Abruzzo. Infine il Pd che si infuria con Roberto Fico dopo la sparata di un deputato M5s che mima il gesto delle manette: alla Camera succede di tutto, volano fogli e qualcuno alza anche le mani.L'articoloin, lain dueè successo proviene da Il Fatto Quotidiano.