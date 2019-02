Otto mesi dopo la Spagna di nuovo costretta a votare

Gli diagnosticano una polmonite - ma aveva un biscOtto nella trachea : il dramma di un bimbo di 16 mesi : Grande paura per un bimbo di sedici mesi: problemi respiratori e febbre, gli diagnosticano una polmonite. Ma era un frammento di biscotto che gli ostruiva le vie aeree. La vicenda è iniziata il 21 Gennaio, quando il piccolo Leonardo ha iniziato a manifestare problemi respiratori e febbre: sembrava un banale virus. Recatosi per due volte al pronto soccorso presso l’Ospedale di Nottola, nella Valdichiana Senese. Qui vengono eseguiti diversi ...

Da avvocato a senzatetto in Otto mesi. L'incubo di Ludovico : chiuso lo studio - ora dorme in strada : Ludovico, nome di fantasia, è un uomo che fino ad un anno e mezzo fa aveva una vita normale, come tanti. Anzi, aveva una carriera di successo: lavorava come avvocato in uno studio civlista. Ma pochi ...

Gilet gialli - Parigi richiama ambasciatore a Roma. Salvini : pronto a vedere Macron Farnesina spiazzata| Otto mesi di scontri : Sale la tensione tra Parigi e Roma dopo le polemiche sul coinvolgimento del governo con i Gilet gialli e sui controlli alle frontiere

Otto e mezzo - Tito Boeri : "Nei prossimi mesi chiederemo indietro 10mila euro a 100mila famiglie" : Nei prossimi mesi potrebbero esserci "azioni di recupero" su circa 100mila famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza. Lo ha affermato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, sOttolineando che "allo stato attuale non abbiamo strumenti per fare verifiche sul patrimonio mobiliare" dei nuclei famil

Coppa Davis 2019 : l’Italia in India ha confermato le attese. Ora Otto mesi prima di Madrid : Che l’Italia fosse superiore all’India era cosa nota; che il doppio Indiano fosse superiore rispetto a quello italiano, anche. Il risultato di 1-3 maturato a Calcutta si riassume tutto qui, in una sentenza che l’erba altro non ha fatto che confermare. Andreas Seppi era il candidato numero uno per mettere in cassaforte due punti per l’Italia e questo ha fatto, giocandosi bene le carte a propria disposizione contro ...

Otto rapine in due mesi : sgominata gang di marocchini : Sono stati fermati dalla polizia di stato i tre cittadini marocchini accusati di aver compiuto ben Otto rapine nel giro di soli due mesi. Avevano preso di mira il territorio fra Modena e Bologna.I tre nordafricani, già noti alle forze dell'ordine per altri reati, sono residenti in italia oramai da diversi anni. Due di loro sono clandestini, mentre il terzo è in possesso di un permesso di soggiono per motivi familiari.I magrebini sono ritenuti ...

Libano - formato il governo dopo Otto mesi di stallo : Un’esplosione di fuochi di artificio a Beirut ha salutato nella tarda serata l’annuncio della formazione del nuovo governo, dopo otto mesi di stallo seguiti alle elezioni di maggio. Il premier uscente Saad Hariri è riuscito così a confermarsi alla testa dell’esecutivo, dopo trattative estenuanti. A sbloccare la situazione è stato il sì del leader d...

Sui monti veneti - a pieno regime la raccolta dei tronchi abbattuti - nei mesi Ottobre-novembre 2018. Alcuni lotti già venduti. : Si tratta d'interventi pianificati a fronte di una situazione, per la quale non esistono precedenti in grado di supportare le decisioni operative, avviate già da circa tre settimane. Un lavoro enorme, ...

Otto banche svaligiate in nove mesi : nella banda ultrà laziali e un ex poliziOtto : Roma La domenica allo stadio fra gli Irriducibili della Lazio. I giorni feriali ad assaltare banche. Almeno 10 le rapine compiute da una banda di criminali romani, tutte fra la capitale e il resto della regione. Tranne una, in trasferta, nel teramano. "Eravamo in vacanza ad Alba Adriatica, abbiamo assaltato la BCC" confesseranno.Come i fratelli Savi della banda della Uno bianca, i rapinatori hanno un basista, Stefano Cangelosi detto "er ...

Nigeria : uccise la fidanzata Otto mesi fa e ora dovrà sposarne il cadavere : Oggi il caso che ha sconvolto la Nigeria è di nuovo al centro della cronaca. I genitori della giovane, infatti, pretendono che il ragazzo sposi ugualmente la figlia, prima che il corpo venga sepolto, ...