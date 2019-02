Ora o mai più – Quarta puntata del 16 febbraio 2019 – Ospiti Gigi D’Alessio - Patty Pravo.

Ora o mai più - anticipazioni della quarta puntata del 16 febbraio 2019 : Terminata la settimana sanremese, Ora o mai più torna nella sua ormai tradizionale collocazione del sabato sera di Rai 1, in onda alle 21.25. Arrivati al giro di boa, i concorrenti del talent show di Amadeus sono pronti per salire nuovamente sul palco e convincere la giuria dei coach e il pubblico votante. Ora o mai più, cos'è successo nella quarta puntata? Il quarto appuntamento con Ora o mai più è iniziato con l'ingresso in studio dei ...

Ora o mai più : Silvia Salemi e Patty Pravo sbagliano la canzone : Ora o mai più: Patty Pravo e Silvia Salemi sbagliano l’attacco e chiedono scusa Non è partita come doveva l’esibizione di Silvia Salemi e Patty Pravo nella puntata di Ora o mai più di oggi, sabato 16 febbraio 2019: in questa quarta serata dello show musicale condotto con grande successo da Amadeus, Patty Pravo ha infatti accompagnato la cantante siciliana proprio con uno dei suoi brani più famosi, ossia ‘Dimmi che non vuoi ...

Donatella Rettore infortunata ad Ora o Mai Più : ecco cosa è successo : Ora o Mai Più: Donatella Rettore si presenta con un gesso al piede La nuova puntata di Ora o Mai Più si è aperta con Amadeus che mostra una Donatella Rettore infortunata. La cantante di Splendido Splendente si è presentata in carrozzina dichiarando di essere caduta dalle scale a casa sua. La telecamera inquadra infatti il […] L'articolo Donatella Rettore infortunata ad Ora o Mai Più: ecco cosa è successo proviene da Gossip e Tv.

Ornella Vanoni non riesce a votare a Ora o mai più : “Si è rotto!” : Ora o mai più: apparecchio per votare non funziona. Ornella Vanoni vota a voce Piccolo problema tecnico per Ornella Vanoni nella puntata di Ora o mai più di stasera, sabato 16 febbraio 2019: al momento di votare l’esibizione di Jessica Morlacchi in coppia con Gigi D’Alessio (i due hanno proposto il brano ‘Un nuovo bacio’, grande successo della coppia D’Alessio-Tatangelo), Ornella Vanoni ha infatti avuto un po’ ...

Donatella Rettore spiega a Ora o mai più come si è fatta male : Ora o mai più, la Rettore racconta com’è caduta dalle scale: “Ho mancato l’ultimo gradino” “L’abbiamo lasciata sola per una settimana ed è caduta” sono le parole con cui Amadeus ha presentato Donatella Rettore stasera a Ora o mai più, dov’è tornata dopo la brutta caduta di qualche giorno fa. La cantante, lo ricordiamo, si è mostrata sui social seduta sulla sedia a rotelle, con un gomito fasciato e ...

Patty Pravo e Gigi D’Alessio ospiti a Ora o mai più - ripartono i duetti dopo la pausa Sanremo : Anche Patty Pravo e Gigi D'Alessio ospiti a Ora o mai più per la nuova puntata in onda dopo la pausa di Sanremo 2019 al quale ha partecipato anche La ragazza del Piper in duetto con Briga in Un po' come la vita. Tre sono gli artisti che hanno conquistato il primo posto nella classifica dell'ultima puntata di Ora o mai più andata in onda prima della pausa, per volere del televoto ma anche dei coach della seconda edizione che hanno votato la ...

Di Maio - altra figuraccia Ora rinnega i gilet gialli che inneggiano al golpe : Secondo Luigi Di Maio quell'incontro, che aveva fatto infuriare la Francia al punto da richiamare il proprio ambasciatore da Roma, doveva essere con l'ala 'pacifica' dei gilet gialli. Invece il ...

Ora a Di Maio i Gilet gialli non piacciono più : Un Manifesto in 10 punti, condiviso con i quattro (per ora) alleati europei per costituire un nuovo gruppo nell'Europarlamento. Per dire basta all'austerity e lanciare il "sogno europeo". Così il capo politico M5s, Luigi Di Maio, questa mattina nella sede di Unioncamere a Roma, ha presentato il progetto politico dei 5 Stelle insieme ai leader dei primi quattro paesi alleati che hanno aderito: sono lo Zivi Zid (in italiano 'Barriera umana') ...

Ora o mai più – Quarta puntata del 16 febbraio 2019 – Ospiti Gigi D’Alessio - Patty Pravo. : Amadeus è tornato in prima serata su Raiuno con lo show musicale Ora o mai più. La prima edizione è stata testata a solamente a giugno dello scorso anno, al venerdì sera, ed è stata un successo, anche se partito molto forte poi il programma è calato ma è comunque rimasto su ascolti medio/alti. E […] L'articolo Ora o mai più – Quarta puntata del 16 febbraio 2019 – Ospiti Gigi D’Alessio, Patty Pravo. sembra essere il primo su Un Due ...

Ora o mai più 2019 : ospiti - duetti e cast del 16 febbraio su Rai 1 : Ora o mai più 2019: ospiti, duetti e cast del 16 febbraio su Rai 1 ospiti e anticipazioni stasera su Rai 1 Per il secondo anno consecutivo Amadeus conduce Ora o mai più, sfida canora tra cantanti che hanno scalato la vetta del successo, tempo fa, per poi finire nel dimenticatoio. Ora, i protagonisti, hanno una chance per tornare alla ribalta. Tra i concorrenti di questa edizione vi sono Annalisa Minetti, Jessica Morlacchi, Barbara Cola, ...

Sondaggi elettOrali - Salvini e Di Maio sempre più lontani : vola la Lega - soffre il M5S : Secondo la rilevazione condotta dall'istituto Index Research, diretto da Natascia Turato, la Lega anche questa settimana, registra un +0,3 per cento e si attesta al 34,5 per cento, ormai raddoppiando il 17,4% dello scorso 4 marzo. Il M5S ancora in calo, perde un altro punto rispetto all'ultimo Sondaggio effettuato.Continua a leggere