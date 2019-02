Nuoto | World Series Doha 2019 | Rachele Bruni è ottima terza Vince Ana Marcela Cunha

Nuoto di fondo - World Series Doha 2019 : Gregorio Paltrinieri punta al successo con dedica : Domani si ricomincia. Riparte la World Series FINA di Nuoto di fondo da Doha (Qatar) e le attese per l’Italia sono molte, essendo la nostra Nazionale uno dei riferimenti del panorama mondiale della disciplina. Saranno nove gli azzurri a competere: tra gli uomini Gregorio Paltrinieri, Matteo Furlan, Andrea Manzi, Simone Ruffini e Mario Sanzullo mentre tra le donne Arianna Bridi, Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Martina De ...

PallaNuoto - il 2019 dell’Italia : Europa Cup - World League e Mondiali. Settebello e Setterosa a caccia del pass per Tokyo 2020 : Anche per la Pallanuoto il 2019 vedrà la distribuzione dei primi pass olimpici: Settebello e Setterosa hanno chiuso al meglio il vecchio anno solare e sono in piena lotta per staccare subito il biglietto per Tokyo 2020. Certo il cammino in Europa Cup è solo agli inizi, ma le nostre due Nazionali hanno ben figurato e fanno ben sperare per il prossimo futuro. La Nazionale femminile ha vinto tre partite pesantissime in Europa Cup e già a metà mese ...

Nuoto sincronizzato - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. World Series e Mondiali al centro della scena : Il 2018 sta ormai per dare il testimone e nel 2019 gli eventi per il Nuoto sincronizzato non mancheranno. I Mondiali in Corea del Sud e il percorso nelle World Series caratterizzeranno gli impegni delle atlete e degli atleti che faranno di tutto per essere protagonisti nella rassegna iridata. La Nazionale azzurra di Patrizia Giallombardo vuol dare segnali di forte vitalità, dopo gli ottimi risultati negli Europei a Glasgow in particolare Giorgio ...