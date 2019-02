Nuoto | la Fina lancia la sfida delle Champions Swim Series | che cosa sono? Una risposta

PallaNuoto - A1 femminile 2019 : domani la tredicesima giornata - caccia alla Final Six : Prosegue senza soste la regular season del campionato di A1 di Pallanuoto femminile. In programma domani, come di consueto, nel sabato pomeriggio, la tredicesima giornata. Tante delle protagoniste in acqua tornano dalle fatiche settimanali dell’Europa Cup. In tante andranno a caccia di punti importanti per la Final Six. Non dovrebbero esserci difficoltà per la prima della classe, l’Ekipe Orizzonte Catania, che vola in Liguria in casa ...

PallaNuoto femminile - Europa Cup 2019 : il Setterosa raggiunge le semifinali di Torino e… forse qualcosa in più : Il succo del discorso non sarebbe cambiato neanche se ieri l’Italia della Pallanuoto femminile avesse perso in Francia: l’Olanda aveva vinto in Ungheria nei tempi regolamentari consegnando il primato nel raggruppamento alle azzurre e sospingendo così il Setterosa nelle semifinali dell’Europa Cup. La Final Six che si disputerà a fine marzo a Torino schiuderà a tre formazioni la strada verso la Super Final di World League di ...

PallaNuoto femminile - Europa Cup 2019 : Francia-Italia 8-14. Le azzurre vincono il girone e volano in semifinale : Il Setterosa centra il primo obiettivo: l’Italia espugna la Piscine de L’Illberg di Mulhouse, battendo a domicilio la Francia per 8-14 nella quinta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile e conquista il primo posto nel girone B, accedendo così direttamente alle semifinali della manifestazione, che vedrà la Final Six a Torino dal 29 al 31 marzo. Le azzurre vogliono centrare uno dei tre pass per la Super Final di World ...

PallaNuoto femminile - Serie A1 2019 : la 12ma giornata riserva tanti scontri diretti. Ne sapremo di più su Final Six e salvezza diretta : In attesa del recupero tra Rapallo e Roma, la Serie A1 di Pallanuoto femminile si appresta a vivere la 12ma giornata, che sarà ricca di scontri diretti, sia in chiave salvezza, che in ottica Finale Six e vetta della classifica. Sabato 9 aprirà le danze alle ore 13.45 lo scontro diretto tra Verona e F&D H2O: in caso di vittoria delle padrone di casa, le ospiti avranno un piede nella Serie inferiore, dato il gran distacco da quella che sarà ...

PallaNuoto - Champions League 2019 : Brescia-Ferencvaros 10-5. Lombardi lanciati verso la Final Eight : Importantissima e netta vittoria per il Brescia nell’ottava giornata della Champions League di Pallanuoto: a cadere sotto i colpi dei Lombardi questa volta è il Ferencvaros, che pochi giorni fa aveva strappato in casa un pareggio contro la formazione italiana. Il Brescia vola in classifica e consolida il terzo posto nel Girone A dietro a Pro Recco e Barceloneta. Miglior marcatore della serata Valerio Rizzo, autore di una tripletta. Nel ...

PallaNuoto - Serie A1 2019 : Florentia-Ortigia per la Final Six - Lazio e Quinto in agguato. Turno agevole per le tre big : La sedicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto, che andrà in scena domani, non dovrebbe riservare grandi sorprese, almeno nella parte alta della classifica: la Pro Recco attende la Roma e la Sport Management ospiterà il Catania, mentre il Brescia andrà a Savona. Le prime tre della classe non dovrebbero avere problemi a portare a casa il bottino pieno. Molto interessante in ottica play-off lo scontro diretto tra Florentia ed Ortigia, ...

PallaNuoto - Europa Cup 2019 : Italia-Montenegro 11-10. Il Settebello rimonta e vince nel finale - ipotecato il primo posto : A Palermo l’Italia batte il Montenegro per 11-10 nella quarta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto al termine di una partita difficilissima e combattutissima, nella quale gli azzurri si sono trovati anche sotto di tre reti prima della rimonta e della volata finale, che proietta il Settebello al primo posto nel girone con due punti di vantaggio proprio sui balcanici e la possibilità di chiudere i conti nell’ultima partita in ...

PallaNuoto - Euro Cup 2019 : Marsiglia-Ortigia 7-4. Servirà l’impresa in Sicilia nella semifinale di ritorno : nella semifinale d’andata dell’Euro Cup di Pallanuoto l’Ortigia perde 7-4 a Marsiglia, ed ora Servirà una gran rimonta a Siracusa nella gara di ritorno programmata per fine febbraio. Non bastano ai Siciliani i tre gol di Giacoppo, mentre il miglior marcatore della serata è Durdic che tra le fila dei transalpini va in rete sei volte. Ottima partenza dei Siciliani nel primo quarto: i siracusani vanno in rete con Napolitano e ...

PallaNuoto : guizzo finale - l'Ortigia espugna Trieste ed è a un punto dal quinto posto. Decisivo Espanol : ... uno in meno della coppia Florentia-Genova quinto le quali come previsto hanno perso i rispettivi incontri con Pro Recco e Sport Managment. Il quarto posto occupato dal Posillipo è ora distante tre ...

PallaNuoto femminile - le migliori italiane della Final Six di Coppa Italia. Carolina Marcialis domina la scena ad Ostia : Nello scorso fine settimana è andata in scena ad Ostia la Final Six della Coppa Italia di Pallanuoto femminile che, per la prima volta nella storia è stata vinta dalla Roma di coach Capanna. Sconfitta in Finale Rapallo, mentre Padova si è presa il terzo posto ai danni di Catania. Quinto posto per la Florentia, battuta Milano. Andiamo a scoprire le migliori italiane degli ultimi tre giorni di gare: Carolina Marcialis (Rapallo): la migliore di ...

PallaNuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : la prima volta di Roma! Coach Marco Capanna uomo dei miracoli : Roma per la prima volta iscrive il proprio nome nell’albo d’oro della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: ad Ostia nell’epilogo della Final Six le capitoline battono, al termine di una partita tiratissima, il Rapallo con il punteggio di 6-5. Con lo stesso punteggio Padova sconfigge Catania nella Finale per il terzo posto. Partenza sprint delle capitoline, in vantaggio con Motta e poi subito sul 2-0 con Picozzi. Antonucci ...

PallaNuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : programma - orari e tv delle finali : La Finalissima della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarà tra Roma e Rapallo: questo l’esito delle sfide di ieri, in cui sono state sconfitte, rispettivamente, le campionesse d’Italia di Padova e le detentrici del trofeo di Catania. Le perdenti si giocheranno il terzo posto oggi alle ore 15.00, mentre l’atto conclusivo si terrà alle ore 16.45. Nell’unico precedente stagionale Roma e Rapallo hanno pareggiato 7-7, ma ...

PallaNuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : la fine del dualismo Padova-Catania. Roma e Rapallo per scrivere un nuovo capitolo : Certo, si sapeva che le semiFinali della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarebbero state equilibrate, ma che cadessero entrambe le teste coronate di Padova e Catania forse era difficile da prevedere, eppure bisogna abituarsi alla nuova dimensione, con la fine del dualismo tra patavine ed etnee e quattro squadre sullo stesso livello per la conquista dei trofei nazionali, con l’arrivo di Roma e Rapallo sullo stesso piano delle prime ...

PallaNuoto femminile - Coppa Italia 2019 : Roma e Rapallo in finale. Battute Padova e Catania : La finale della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarà tra Roma e Rapallo: le semifinali disputate ad Ostia hanno visto due sfide molto avvincenti e molto equilibrate. Roma batte Padova 9-7, mentre Rapallo supera Catania 13-12 dopo i tiri di rigore dopo il 7-7 dei tempi regolamentari. Nella finale per il quinto posto Florentia batte Milano 13-8. Nella prima semifinale Padova parte bene contro Roma e trova il primo break portandosi sul 4-2, ...