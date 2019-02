Nulla può l’Atalanta contro questo… Piatek | la doppietta del Pistolero fa volare in alto

Se la colpa non è del pensionato l'Inps non può chiedere Nulla indietro : Da quando l’Inps ha sposato la digitalizzazione dei suoi servizi, al pensionato italiano non arrivano più lettere a casa da parte dell’istituto di previdenza come quelle contenenti il vecchio Cud o il modello Obis-M: adesso devono essere i pensionati stessi a scaricarsi da internet questi documenti, oppure, se non si posseggono PC o smartphone o non si ha le credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Istituto, occorre rivolgersi al ...

Con lo sport Nulla ci può fermare : ... alla campionessa di motocross Kiara Fontanesi e alla ballerina Valentina Vernia sarà ambassador, modello e ispirazione della nuova campagna motivazionale di Nike per iniziare fare sport da giovani e ...

Ciclismo - Cadel Evans Race 2019 : immenso Elia Viviani - Caleb Ewan non può Nulla : Cadel Evans Race 2019, successo per l’azzurro Elia Viviani davanti al collega della Lotto Soudal Caleb Ewan ed a Daryl Impey Elia Viviani ha vinto la Cadel Evans Race 2019, secondo appuntamento della stagione ciclistica australiana. Una gara vinta in volta dal ciclista azzurro, dopo che Richie Porte ha provato a staccare tutti con una fuga solitaria ripresa poi nel finale dal gruppo. Dopo la vittoria nella Santos Tour Down Under, ...

L'attore Mads Mikkelsen è in possesso di moltissime informazioni su Death Stranding ma non può rivelare assolutamente Nulla : L'attore di fama mondiale Mads Mikkelsen è attualmente impegnato nella promozione del suo prossimo film Arctic, in cui interpreta un uomo bloccato tra i ghiacci artici dopo un incidente aereo. Il film sembra abbastanza buono , ma per alcuni fan, è più interessante sapere qualche dettaglio su Mikkelsen e sul videogioco in cui è attualmente coinvolto, Death Stranding.In un recente AMA su Reddit, riportato da Dualshockers e focalizzato sulla ...

Gioco d’azzardo - la legge non può Nulla contro l’autodistruzione : Il decreto dignità, divenuto legge dello Stato, prevede, tra le altre cose, il divieto totale della pubblicità relativa al Gioco d’azzardo entro giugno 2019. Quali effetti avrà questo interdetto? Quali categorie di cittadini ne avranno benefici e quali invece si mostreranno refrattarie a esso? Quando si parla di dipendenza patologica dal Gioco si fa riferimento a un fenomeno che ha conosciuto una rapida e capillare diffusione in questo tempo ...

Una falsa Milena Gabanelli si aggira sui social. "Ma Facebook dice che non può fare Nulla" : Una falsa Milena Gabanelli si aggira sui social. La giornalista torna a denunciare in un'intervista a Radio2 che "c'è qualcuno che lascia credere che alcuni articoli siano scritti da me, anche se non sono miei. C'è un soggetto a me non noto e non è possibile che io sappia chi sia che da ben sette anni utilizza il mio nome e la mia faccia per veicolare diversi blog suoi e io non posso farci niente".Costui "trae in inganno le ...

Milena Gabanelli contro Facebook : "Ho denunciato chi da 7 anni usa il mio volto ma non si può fare Nulla" : Storica conduttrice di Report e ora collaboratrice del Corriere della Sera e di Enrico Mentana per la rubrica Dataroom, Milena Gabanelli ha rilasciato un'intervista a I Lunatici, programma notturno in onda su RaiRadioDue, nel quale racconta delle vicissitudini che l'hanno coinvolta da quando su Facebook esiste una pagina intitolata "Sosteniamo Report e Milena Gabanelli", ma che nulla ha a che fare con lei.Ha raccontato la giornalista: ...

Verissimo - 'A oggi non può darmi più Nulla' : Silvia Provvedi - parole al veleno per il suo ex Fabrizio Corona : 'Non mi serve averlo nella mia vita'. parole lapidarie quelle di Silvia Provvedi nei confronti di Fabrizio Corona . La ragazza, ospite della puntata di domani, sabato 15 dicembre, di Verissimo , si è ...