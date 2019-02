repubblica

: Nfl Kaepernick chiude la causa contro la lega del football in cambio di un ricco risarcimento - #Kaepernick… - zazoomnews : Nfl Kaepernick chiude la causa contro la lega del football in cambio di un ricco risarcimento - #Kaepernick… - SportRepubblica : Nfl - Kaepernick, accordo milionario dopo il gesto icona dell'antirazzismo - kcrossover2012 : RT @huddlemag: Trovato l'accordo tra la NFL, Colin Kaepernick e Eric Reid - -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Da due anni non tocca palla. Meglio, come sostiene lui, è la Nfl tutta a non volerlo più in campo. Motivo: la dilagante protesta contro le violenzea polizia sugli afroamericani, con ...