Napoli | sei ore in ospedale senza cure | quattro indagati al San Paolo

Napoli - il commovente saluto di Insigne ad Hamsik : “sei un esempio - noi saremo sempre la tua famiglia” : Il nuovo capitano azzurro ha voluto salutare il centrocampista slovacco, passato ufficialmente ai cinesi del Dalian Marek Hamsik ha salutato il Napoli, trasferendosi ufficialmente al Dalian dopo dodici anni trascorsi in maglia azzurra. La fascia di capitano, da tanto tempo al braccio dello slovacco, è passata adesso su quello di Lorenzo Insigne, che ha voluto consegnare un messaggio social al suo ormai ex compagno. Tramite il proprio ...

Napoli - uomo di 72 anni muore dopo sei ore di attesa al pronto soccorso : aperta inchiesta : E' accaduto ieri 9 febbraio alle 21:00 a Napoli, un uomo di 72 anni E. E. è deceduto improvvisamente dopo una lunga attesa di sei ore al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, quartiere dell'area occidentale di Napoli. Appena arrivato, circa alle 14:30, gli era stato assegnato il "codice giallo" al triage. I parenti considerevolmente sconvolti dopo l'accaduto hanno esposto una denuncia, poiché l'uomo si era recato nella stessa ...

Musei gratis 3 febbraio 2019 : Firenze - Roma e Napoli. Orari apertura : Musei gratis 3 febbraio 2019: Firenze, Roma e Napoli. Orari apertura Musei gratis in Italia a febbraio Domenica 3 febbraio 2019 Musei gratis in tutte le città d’arte grazie all’iniziativa del Mibac. Dalla prima, risalente al luglio del 2014, le domeniche gratuite nei Musei hanno visto la partecipazione di oltre 10 milioni di visitatori in totale. Musei gratis: 480 luoghi aperti e gratuiti da Nord a Sud Saranno ben 480 i Musei, i siti ...

LIVE Sport - DIRETTA 2 febbraio : il Napoli vince in Serie A - l’Italia perde in Scozia nel Sei Nazioni - bel terzo posto di Mascitto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 2 febbraio: si inizia alle prime luci dell’alba con la Coppa Davis, mentre in mattinata inizieranno tutti gli eventi degli Sport invernali, che ci terranno compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 2 febbraio: cronaca in tempo reale per ...

Napoli - De Luca contestato : 'Sei una chiavica Pd puzza di morto' e va via scortato (VIDEO) : Vincenzo De Luca non è un politico banale, di quelli che si trincera dietro frasi di circostanza. Quando si tratta di far valere la propria opposizione non usa giri di parole, preferisce essere schietto e diretto. Un po' come lo sono stati i lavoratori apu che, a Napoli, gli hanno riservato un'accoglienza tutt'altro che calorosa. Soprattutto dopo che, nel momento in cui hanno chiesto risposte, ne hanno ottenute parziali e poco soddisfacenti, ...

Napoli - De Luca contestato dai lavoratori apu : “Vergognati - sei una chiavica. Il Pd puzza di morto”. Lui se ne va scortato : “Noi siamo lavoratori apu di pubblica utilità. Siamo da sei mesi per strada e chiediamo alla regione di prendersi le proprio responsabilità. Il presidente De Luca ha detto che il problema non è suo perché il nostro progetto è ministeriale ma non è così. Siamo 2600 in questa regione. Sono mesi che chiediamo un incontro all’assessore regionale. Per quanto ci riguarda questa gente non farà campagna elettorale in questa città: li ...

Napoli - la gang dei rapinatori finti carabinieri sgominata dai militari veri : sei arresti : I carabinieri veri arrestano quelli finti: a finire in manette una banda di sei malviventi che effettuava rapine in case e negozi utilizzando la divisa dell'Arma. Le indagini dei militari hanno preso ...

Napoli : Antonio muore per un'emorragia cerebrale - lascia sei figli e la moglie : Un'altra bruttissima notizia giunge, ancora una volta, dalla provincia di Napoli, precisamente dal noto comune di Giugliano, e riguarda il decesso improvviso di una giovane persona. L'episodio che si è verificato nei giorni scorsi ha come vittima un uomo di appena quarantuno anni, Antonio Festa. La sua è stata una morte che ha causato un grandissimo dolore tra i suoi familiari, amici e tra tutti coloro i quali lo conoscevano nella comunità nella ...

Lungomare di Napoli - ecco come sarà : c'è l'impresa ma lavori tra sei mesi : Sprint del Comune sul restyling del Lungomare. Scelto lo studio di progettazione che si occuperà di ridisegnare il tratto compreso tra via Partenope e via Nazario Sauro pedonalizzato in via definitiva ...

Napoli - il Comune pronto a chiedere sei milioni per il San Paolo : Il Comune di Napoli torna all'attacco del Napoli sul San Paolo: sarebbe pronto a chiedere fino a circa 6 milioni al club per l'utilizzo dello stadio. L'articolo Napoli, il Comune pronto a chiedere sei milioni per il San Paolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

'Napoli - sei bella e ti voglio bene' - la lettera del turista pentito al sindaco De Magistris : ' Scusa se avevo pensato male di te, cara Napoli '. Un turista scrive una lettera al sindaco di Napoli Luigi de Magistris per chiedere scusa per i pregiudizi che aveva sulla città. A raccontarlo è lo ...