Nacho Vidal | il Rocco Siffredi spagnolo | ' avrebbe l' Hiv' Choc nel mondo del porno

Nacho Vidal - il Rocco Siffredi di Spagna - "malato di Hiv". Panico nel mondo del cinema a luci rosse : Terrore nel mondo del cinema per adulti. L'attore spagnolo Nacho Vidal , uno dei miti hard considerato il Rocco Siffredi iberico, avrebbe l'Hiv. La notizia è stata rilanciata dal quotidiano catalano El Nacional e ha avuto come effetto quello di "paralizzare" l'industria cinema tografica a luci rosse .

