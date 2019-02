Nacho Vidal ha l' HIV | la conferma dopo alcuni test Panico nel mondo del porno

newnotizie

: Spagna, media: 'L'attore di film porno Nacho Vidal avrebbe l'Hiv' - MISTERO_MISTERI : Spagna, media: 'L'attore di film porno Nacho Vidal avrebbe l'Hiv' - radioinvisibili : Nacho Vidal choc, il Rocco Siffredi spagnolo avrebbe contratto l’Hiv -

(Di sabato 16 febbraio 2019) La notizia ha avuto ovviamente un ampio risalto mediatico, non soltanto in Spagna. Contrarre l'HIV neldelnon è affatto impossibile, dato che nei film hard non vengono utilizzati i preservativi : il pubblico di questo 'circus' non li digerisce.è ribattezzato il Rocco catalano, ...