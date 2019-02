' Nacho Vidal ha contratto l' Hiv' | trema il mondo del porno Siffredi | ' Ecco come lo ha

Nacho Vidal - il Rocco Siffredi spagnolo ha l’Hiv : l’industria hard si ferma per un mese : Il mondo del porno è rimasto sconvolto dalla notizia che Nacho Vidal, il Rocco Siffredi spagnolo, ha l’Hiv. Tanto che l’intera industria hard europea si è paralizzata e tutte le produzioni di film porno sono state messe in pausa per un mese. Tutti gli attori porno, anche quelli che non hanno lavorato direttamente con lui, dovranno infatti sottoporsi ad accertamenti e test medici per verificare se ci sia stato un contagio. La notizia ...