Mutuo ristrutturazione prima casa 2019 | detrazioni e agevolazioni fiscali

(Di sabato 16 febbraio 2019)perIlè una delle tipologie dirichiedibili e per i quali sussistono. Ma cos’è esattamente ile come accedere allein essere? Per rispondere a questa domanda, dopo una piccola introduzione su questo particolare tipo di, andremo a vedere quali sono i vantaggi di accenderlo nele quindi di qualiusufruire per sostenere i costi e alleggerirli magari con qualche detrazione.: cos’è e a cosa serve Ilè finalizzato a coprire le spese per gli interventi di rifacimento di un immobile, sia che esso risulti manutenzione ordinaria, sia che risulti manutenzione ...