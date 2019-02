: Ultim'ora #Muro,California cita Trump in tribunale - Cyber_Feed : Ultim'ora #Muro,California cita Trump in tribunale - TelevideoRai101 : Muro,California cita Trump in tribunale - elios_skia : RT @tvsvizzera: Come previsto il presidente USA ha annunciato la dichiarazione d'emergenza nazionale per aggirare il Congresso e costruire… -

Il governatore dellaNewsom vuolere in giudizioper la sua dichiarazione di un'emergenza nazionale sul confine Sud con il Messico. E il procuratore generale Becerra "respingerà la stupida proposta (del) inappena tocca terra". Il presidente Usa ha dichiarato emergenza nazionale per stornare fino a 6,6 mld di dollari da altri progetti per costruire le barriere di confine. Ma "non ha l'ultima parola, bensì i tribunali", ha detto Newsom che definisce il '' "un progetto di vanità".(Di sabato 16 febbraio 2019)