Muro Messico | proteste contro l' emergenza nazionale di Trump

Fonte Casa Bianca : Muro al confine con il Messico sarà una barriera d'acciaio di 376 km - : Il muro sul confine statunitense con il Messico sarà una barriera d'acciaio con una lunghezza di 376 chilometri, lo ha detto ai giornalisti una Fonte altolocata della Casa Bianca. "Abbiamo lungamente ...

Usa - Trump dichiara emergenza nazionale per costruire il Muro con il Messico : “C’è una crisi di sicurezza al confine” : Donald Trump ha annunciato che firmerà l’emergenza nazionale, in modo da poter finanziare il muro anti-immigrazione con il Messico. Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che la dichiarazione di emergenza è dovuta alla “crisi di sicurezza al confine” perché “abbiamo un’invasione di droga, di criminali”. Una situazione definita “inaccettabile” dal tycoon. Il presidente degli Stati Uniti, in questo ...

Usa - evitato lo shutdown. Trump dichiarerà l’emergenza nazionale per finanziare il Muro col Messico : Anche la Camera Usa, dopo il Senato, ha approvato la legge bipartisan che finanzia il governo fino a settembre evitando un nuovo shutdown, ma senza concedere fondi per il muro col Messico auspicato da Donald Trump. Il testo arriverà ora sulla scrivania del presidente, che intende firmarlo e, allo stesso tempo, dichiarare l’emergenza nazionale al co...

Cnn - Trump : ok 8mld per Muro col Messico : 4.56 Il presidente Donald Trump annuncerà oggi 8 miliardi di dollari destinati alla costruzione del muro al confine con il Messico con un ordine esecutivo. Lo anticipa la Cnn, dopo il via libera del Congresso alla Legge sul bilancio del governo, citando un funzionario della Casa Bianca. Trump deve ancora firmare la Legge per scongiurare un nuovo shutdown, ovvero il blocco parziale dell'amministrazione

