MotoGP | Valentino Rossi intervistato da Guido Meda per i 40 anni

MotoGP - i segreti di Valentino Rossi : “vi racconto quella volta che ho pianto per mio fratello Luca” : Il pilota pesarese si è raccontato ai microfoni di Guido Meda in occasione dei suoi quarant’anni, tanti gli aneddoti raccontati dal Dottore Le cazzate da giovani con Uccio e la crescita del fratello Luca Marini, per il quale ha anche pianto. Questi ed altri sono i temi trattati da Valentino Rossi nel corso dell’intervista concessa a Guido Meda per i suoi quarant’anni, un lungo excursus della propria carriera legato alle ...

MotoGP – Gatto… curioso : Rossano in versione lettore per l’intervista del suo padrone Valentino Rossi [GALLERY] : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno pubblicato oggi delle simpatiche storie instagram con protagonista Rossano, il gatto del Dottore Manca ormai pochissimo al 40° compleanno di Valentino Rossi: allo scoccare della mezzanotte il Dottore entrerà negli ‘anta’ e festeggerà questo traguardo con tutti i parenti e gli amici. In attesa dei festeggiamenti, il pilota Yamaha ha trascorso del tempo con la stampa, tra interviste ...

MotoGP - le 5 vittorie leggendarie di Valentino Rossi : Non perché sia ancora il più veloce, ma perché ha saputo divertire, regalare emozioni, fare appassionare milioni di fan a questo sport. Hanno calcolato che nel corso della sua carriera abbia spinto ...

MotoGP - Valentino Rossi - '15 anni fa ero il più veloce in pista - ora molte volte no' : Lo è di più per lo sport che faccio. Come pilota di MotoGP sono vecchio e mi dispiace. Mi piacerebbe continuare a correre tanti anni. Non sarà così». Ogni bambino sogna di fare il pompiere, l'...

MotoGP - Valentino Rossi pronto a festeggiare i suoi 40 anni : ecco come Tavullia celebra il suo Dottore [GALLERY] : Nella giornata di domani il pesarese taglierà il traguardo dei 40 anni, Tavullia celebra con cartelloni e bandiere il proprio idolo Valentino Rossi si prepara a festeggiare 40 anni, domani 16 febbraio sarà il grande giorno per il Dottore e per l’intera Tavullia. La cittadina pesarese infatti attende con ansia questo avvenimento, lo confermano i cartelloni e gli striscioni comparsi per le vie del centro storico. Un modo per omaggiare ...

MotoGP - Valentino Rossi e i suoi 40 anni : “Il 10° titolo è un sogno in cui credo. Smettere nel 2020? Non ho deciso” : Anno di nuove sfide e anno di nuovi record da realizzare. Valentino Rossi, pRossimo alle quaranta candeline (il 16 febbraio), si prepara per un’altra stagione in MotoGP dove le motivazioni e la determinazione non mancheranno. Non è stato un 2018 facile per il “Dottore”, a secco di vittorie nella classe regina e mai davvero in lizza per il titolo. Il terzo posto finale è un brodino che non può soddisfare chi come lui aspira ...

MotoGP – Vincere ancora ed un figlio - Valentino Rossi stila la lista dei desideri per il suo compleanno : “forse non sarei un buon padre” : Valentino Rossi compie 40 anni: la stampa ed i tifosi celebrano il mito, ma il Dottore pensa solo a correre per Vincere e ad un… figlio! Domani 16 febbraio saranno 40 anni per Valentino Rossi. L’Italia memore delle imprese compiute dal Dottore lo celebra e ovunque, su social network e media) già alla vigilia del compleanno, arrivano gli auguri per il campione di MotoGp. In un’intervista a Gazzetta dello Sport, Valentino ...

MotoGP - Jorge Lorenzo scalda i motori : “il polso migliora. Valentino Rossi? Rapporto tra odio e amore” : Jorge Lorenzo è carico in vista dell’inizio della nuova annata in MotoGp, il pilota della Honda pronto a nuove sfide con Valentino Rossi Jorge Lorenzo è pronto ad iniziare la nuova stagione di MotoGp, anche se in avvio il pilota spagnolo dovrà fare i conti con i problemi al polso a seguito dell’operazione delle scorse settimane. Lorenzo è stato ospite quest’oggi di Skysport ed ha rilasciato alcune dichiarazioni ...

MotoGP – Rose rosse per Francesca Sofia Novello : il dono di Valentino Rossi per la festa degli innamorati [VIDEO] : Francesca Sofia Novello riceve un mazzo di Rose rosse dal suo Valentino Rossi per la festa degli innamorati: il dolce gesto del Dottore Nonostante in molti si dicano contrari alla festa di San Valentino, in un modo o nell’altro, tutti gli innamorati cedono al fascino di regali, sorprese e doni speciali per le persone che amano. Nel giorno della festa degli innamorati, anche Valentino Rossi, che oggi festeggia anche il suo onomastico, ...

La MotoGP omaggia Valentino Rossi : l’iniziativa per il 40° compleanno del Dottore : Valentino Rossi sabato soffierà 40 candeline: l’iniziativa della MotoGp per omaggiare il campione italiano Manca sempre meno al compleanno di Valentino Rossi, il Dottore compirà ben 40 anni il pRossimo 16 febbraio ma il suo animo rimane lo stesso di quel ragazzino pronto a festeggiare le vittorie con ironia e scenette esilaranti. Tutto il mondo celebrerà il 40° compleanno di Valentino Rossi, che passerà la sua giornata con amici e ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : Valentino Rossi può sorridere ma le Ducati volano. Serve un altro step : E’ tempo di un mini-bilancio in casa Yamaha dopo la tre-giorni di Test a Sepang (Malesia) dedicata ai partecipanti al pRossimo Mondiale 2019 di MotoGP. Sull’asfalto malese tanto materiale è stato provato per cercare di dare una chiara indicazione sullo sviluppo da seguire e nel team di Iwata i sorrisi non mancano anche se la situazione resta ancora complicata. Bene ma non benissimo? Probabilmente è questo il caso. Sì perché i ...

MotoGP – Valentino Rossi in versione… Minions : il nuovo sfondo per pc del telemetrista Flamigni [FOTO] : Valentino Rossi e Matteo Flamigni diventano Minions: il simpatico nuovo sfondo del telemetrista del Dottore in versione cartoon La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più: in attesa dell’esordio del 10 marzo in Qatar, i piloti saranno impegnati in un’ultima sessione di test, dal 23 al 25 febbraio, proprio sul circuito di Losail per continuare il lavoro iniziato la settimana scorsa in Malesia. A Sepang i piloti hanno ...

