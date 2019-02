MotoGP - Gli auguri a Valentino Rossi dal mondo dello sport ma non solo Video

MotoGP - auguri Rossi! 40 anni e tanta voglia di vincere ancora : ROMA - A guardarlo non li dimostra. Eppure, Valentino Rossi oggi li ha compiuti per davvero quarant'anni. E ha ancora la stessa voglia di vincere di quand'era un ragazzino, nonostante i nove titoli ...

MotoGP Yamaha - Rossi : «Meglio i rivali di una volta - ora fanno i furbi» : ... sarà festeggiato da Sky Sport MotoGp con una programmazione dedicata e con l'intervista esclusiva di Guido Meda, 'Vale40, the Movie', in onda alle 14 su Sky Sport Uno e alle 15 su Sky Sport MotoGp, ...

MotoGP – Vincere ancora ed un figlio - Valentino Rossi stila la lista dei desideri per il suo compleanno : “forse non sarei un buon padre” : Valentino Rossi compie 40 anni: la stampa ed i tifosi celebrano il mito, ma il Dottore pensa solo a correre per Vincere e ad un… figlio! Domani 16 febbraio saranno 40 anni per Valentino Rossi. L’Italia memore delle imprese compiute dal Dottore lo celebra e ovunque, su social network e media) già alla vigilia del compleanno, arrivano gli auguri per il campione di MotoGp. In un’intervista a Gazzetta dello Sport, Valentino ...

MotoGP - Jorge Lorenzo scalda i motori : “il polso migliora. Valentino Rossi? Rapporto tra odio e amore” : Jorge Lorenzo è carico in vista dell’inizio della nuova annata in MotoGp, il pilota della Honda pronto a nuove sfide con Valentino Rossi Jorge Lorenzo è pronto ad iniziare la nuova stagione di MotoGp, anche se in avvio il pilota spagnolo dovrà fare i conti con i problemi al polso a seguito dell’operazione delle scorse settimane. Lorenzo è stato ospite quest’oggi di Skysport ed ha rilasciato alcune dichiarazioni ...

MotoGP – Rose rosse per Francesca Sofia Novello : il dono di Valentino Rossi per la festa degli innamorati [VIDEO] : Francesca Sofia Novello riceve un mazzo di Rose rosse dal suo Valentino Rossi per la festa degli innamorati: il dolce gesto del Dottore Nonostante in molti si dicano contrari alla festa di San Valentino, in un modo o nell’altro, tutti gli innamorati cedono al fascino di regali, sorprese e doni speciali per le persone che amano. Nel giorno della festa degli innamorati, anche Valentino Rossi, che oggi festeggia anche il suo onomastico, ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : Ducati devastante in Malesia. Migliorata la velocità di percorrenza in curva : 4 Ducati davanti a tutti: è questo il dato con cui si siamo lasciati alle spalle la Malesia. Nella tre giorni di Test sul tracciato di Sepang le Rosse hanno messo in mostra un passo invidiabile sia sul giro secco che sui long run, risolvendo in quest’ultimo caso le iniziali criticità sul consumo degli pneumatici, con poco grip in pista ed alte temperature. Il lavoro di affinamento ha dato i suoi frutti e Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : Yamaha migliorata ma c’è ancora da lavorare per Valentino Rossi : E’ tempo di un mini-bilancio in casa Yamaha dopo la tre-giorni di Test a Sepang (Malesia) dedicata ai partecipanti al pRossimo Mondiale 2019 di MotoGP. Sull’asfalto malese tanto materiale è stato provato per cercare di dare una chiara indicazione sullo sviluppo da seguire e nel team di Iwata i sorrisi non mancano anche se la situazione resta ancora complicata. Bene ma non benissimo? Probabilmente è questo il caso. Sì perché i ...

MotoGP Aprilia - Espargarò : «Possiamo migliorare» : SEPANG - Aleix Epsargarò è soddisfatto dei risultati della Aprilia al termine della tre giorni di test a Sepang. 'Nei primi due giorni il nostro lavoro si era concentrato sul conoscere la nuova moto e ...

MotoGP – Test Sepang - Morbidelli esalta la Ducati e analizza gli avversari : “con lo stesso motore di Rossi e Vinales ho passo importante” : Franco Morbidelli e le sue impressioni a conclusione dei Test invernali di MotoGp: il pilota italo-brasiliano commenta anche le prestazioni degli avversari “Questa mattina (ieri, ndr) ho fatto finalmente un time attack come si deve. Però non è stato minimamente vicino a quello delle Ducati. Specialmente a quello di Petrucci. Con la gomma Soft normale, non con la extrasoft, ha fatto un tempone. Io ho provato con una Soft stamattina ...

MotoGP Ducati - Petrucci : «Che soddisfazione il miglior tempo» : Danilo Petrucci descrive così, a Sky Sport, la gioia di aver chiuso con il miglior tempo assoluto la tre giorni di test a Sepang. ' Il long run in tandem con Dovizioso nel secondo giorno mi ha ...

MotoGP - Danilo Petrucci : “Il record? Una bella sensazione - ma devo ancora migliorare il mio stile di guida” : Sorride, e ne ha ben donde, Danilo Petrucci al termine dei tre giorni di test di Sepang riservati alla MotoGP. Il centauro umbro, infatti, ha chiuso in bellezza, stampando addirittura il record (non ufficiale) della pista malese e mettendosi davanti a tutti nella graduatoria generale, compreso il suo compagno di team in Ducati, Andrea Dovizioso. Un risultato che il ducatista ha spiegato in questa maniera ai microfoni di SkySport: “Non ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Soddisfatto a metà - il divario con gli avversari è ancora grande” : Nonostante buoni tempi e la sensazione che il peggio sia stato messo alle spalle, Valentino Rossi non vuole sbilanciarsi troppo, al termine della tre-giorni di test di Sepang riservati alla MotoGP. Il “Dottore”, infatti, preferisce guardare i lati ancora da migliorare, piuttosto che i passi in avanti compiuti che, va detto, non sembrano di poco conto sulla sua M1. Il nove volte campione del mondo ha detto la sua tramite il canale ...

MotoGP - Marc Marquez : “Oggi mi sono sentito meglio - adesso pensiamo al Qatar per un test normale” : Marc Marquez lo sapeva perfettamente. La spalla operata nel corso della pausa invernale non avrebbe permesso al campione del mondo in carica di presentarsi nel migliore dei modi ai test di Sepang, in Malesia. Dopo tre giorni nei quali ha dovuto, ovviamente, limitare lo sforzo, il Cabroncito ha provato a stilare un primo bilancio di quanto visto sull’asfalto malese. “Sostanzialmente ho vissuto una tre-giorni davvero strana – ...

DIRETTA TEST MotoGP SEPANG 2019 / Streaming video e tv : bandiera a scacchi - nessuno si migliora! : DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG: info Streaming video e orario e classifica dei tempi finale nella terza giornata di prove, oggi 8 febbraio 2019.