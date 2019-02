F1 - Ferrari nell’occhio del ciclone per il brand Mission Winnow : interviene anche l’Unione Europea : Dopo le indagini avviate dalle autorità australiane, l’Unione Europea vuole vederci chiaro sul rapporto tra la scuderia di Maranello e la Philip Morris Una situazione che fa discutere, nonostante i diretti interessati continuino a sottolinearne la completa liceità. La sponsorizzazione di prodotti legati al fumo in Formula 1 è vietata dal 2003 con la direttiva numero 33, per questo motivo il brand ‘Mission Winnow’ legato ...

F1 - l’indagine delle autorità australiane sulla Ferrari prosegue : il marchio Mission Winnow passa al contrattacco : Il brand che sponsorizza il team di Maranello ha replicato con forza alle accuse delle autorità australiane, chiarendo alcuni importanti punti La querelle tra le autorità australiane e la Ferrari continua, sotto la lente di ingrandimento è finito il brand Mission Winnow, che dalla scorsa stagione sponsorizza il team del Cavallino. photo4/Lapresse Considerando che in Australia sono rigidissime le normative contro la pubblicità di tabacco o ...

L’Australia avvia un’inchiesta sul brand “Mission Winnow” : Le autorità australiane stanno facendo un’indagine sul nuovo brand Ferrari “Mission Winnow”. Il marchio è un’iniziativa del title sponsor Philip Morris, secondo cui promuove alternative al fumo e altre iniziative, ma per molti è un chiaro modo per far restare Marlboro, il logo simile e i colori nella mente degli appassionati di F1 (ma se […] L'articolo L’Australia avvia un’inchiesta sul brand ...

Mission Winnow Ferrari e Ducati : cos’è - cosa significa e sponsor : Mission Winnow Ferrari e Ducati: cos’è, cosa significa e sponsor sponsor Ferrari e Ducati Non solo la Ferrari, anche il team Moto Gb Ducati sarà marchiato da Philip Morris. La multinazionale del tabacco, però, si mostrerà su entrambe le rosse con il marchio “Mission Winnow”. Una rivoluzione o solo una questione d’affari? Mission Winnow Ferrari e Ducati: cos’è Mission Winnow Mission Winnow – da pronunciare “Win-oh” – è un progetto che ...

Ferrari e Ducati : qualche informazione in più sullo sponsor Mission Winnow : Questa piattaforma lanciata da Philip Morris intende concentrarsi sulla ricerca tecnologica per un mondo senza fumo. La decisione di mettere questo marchio nelle livree di Ferrari e Ducati deriva ...

Mission Winnow Ferrari e Ducati : cos’è - cosa significa e sponsor : Mission Winnow Ferrari e Ducati: cos’è, cosa significa e sponsor sponsor Ferrari e Ducati Non solo la Ferrari, anche il team Moto Gb Ducati sarà marchiato da Philip Morris. La multinazionale del tabacco, però, si mostrerà su entrambe le rosse con il marchio “Mission Winnow”. Una rivoluzione o solo una questione d’affari? Mission Winnow Ferrari e Ducati: cos’è Mission Winnow Mission Winnow – da pronunciare “Win-oh” – è un progetto che ...

Mission Winnow Ferrari e Ducati : cos’è - cosa significa e sponsor : Mission Winnow Ferrari e Ducati: cos’è, cosa significa e sponsor Non solo la Ferrari, anche il team Moto Gb Ducati sarà marchiato da Philip Morris. La multinazionale del tabacco, però, si mostrerà su entrambe le rosse con il marchio “Mission Winnow”. Una rivoluzione o solo una questione d’affari? Mission Winnow Ferrari e Ducati: cos’è Mission Winnow Mission Winnow – da pronunciare “Win-oh” – è un progetto che tenta di allargare ...

Con Mission Winnow Ducati lancia la sfida per il mondiale 2019 di MotoGP : ... versione 2019, , il nuovo nome del team, Mission Winnow Ducati , e i due piloti, il vicecampione del mondo Andrea Dovizioso a la "new entry" Danilo Petrucci che sostituisce Jorge Lorenzo, ai quali ...