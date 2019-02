Milano E’ nato il Forum annuale sul mercato del lavoro nell’area metropolitana

A Milano è nato il piccolo bosco Yamaha : Il progetto Treecity è partito meno di un anno fa. Missione: creare un piccolo bosco a Milano grazie al supporto di Yamaha. A ispirare la campagna di piantumazione è stato l’arrivo in città dello scooter Tricity sharing Zig Zag, un modello di mobilità urbana e green a due ruote. Oggi l’iniziativa TreeCity è giunta alla sua conclusione. Gli alberi donati da Yamaha Motor al Comune milanese, infatti, sono stati piantati in zona Feltre, ai ...

Legnano (Milano) : studente 14enne rapito - spogliato e rapinato mentre andava a scuola : Mattinata da incubo, quella di ieri, per uno studente 14enne di Legnano (comune alle porte di Milano). Il ragazzino, mentre era sul bus che come tutte le mattine lo porta a scuola, è stato avvicinato da un gruppetto di quattro giovani e costretto a scendere dal mezzo e a seguirli nei boschi. Qui, è stato spogliato, picchiato e rapinato. L'agghiacciante vicenda è stata raccontata oggi dal quotidiano Il Giorno. Costretto a seguirli nel bosco Il ...

Diocesi : mons. Delpini - Milano - - in politica serve 'arte del buon vicinato' e 'alleanza delle istituzioni' : Senza contare, poi, le domande che sorgono dalla "cronaca spicciola": 'In ogni territorio ci si deve domandare: quali sono le risorse? Quali sono le presenze promettenti? Quali le presenze ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano corsara a Gran Canaria! Olimpia più forte degli infortuni - Nunnally subito decisivo. Micov trascinatore : Una vittoria di cuore e di carattere quella ottenuta questa sera dall’Olimpia Milano. La formazione di Simone Pianigiani conquista sul campo del Gran Canaria un successo preziosissimo al termine di un incontro mozzafiato, concluso con il punteggio di 104-106 al termine di un tempo supplementare. La squadra italiana aveva bisogno dei due punti contro la compagine spagnola nella ventunesima giornata della regular season dell’Eurolega ...

Milano - 44enne preso a bottigliate e rapinato - caccia a 2 magrebini : Aggredito e rapinato da due stranieri nella notte tra giovedì e venerdì, per questo motivo un italiano di 44 anni è finito al Policlinico di Milano.L"uomo è stato avvicinato da due individui in corso Genova intorno alle 4:30 del mattino, con la scusa della necessità di ricevere un"indicazione stradale. Gli extracomunitari, descritti dalla vittima come magrebini, hanno subito approfittato di un attimo di distrazione del 44enne per aggredirlo ...

Milano - condannato a sei anni di carcere il “Madoff della Bocconi” : Il ‘Madoff della Bocconi‘, Alberto Micalizzi, ex docente di Finanza Aziendale nel prestigioso ateneo lombardo, è stato condannato dal Tribunale di Milano a 6 anni di carcere. L’imputato è accusato di associazione per delinquere, truffa e tentata truffa ai danni di investitori e istituti di credito nazionali ed esteri, in particolare russi, per alcune decine di milioni di euro. Ad emettere la sentenza è stata la II sezione ...

Milano : Rossopomodoro prende distanze da atto discriminatorio : Milano, 28 gen. (AdnKronos) - Rossopomodoro "prende le distanze e si dissocia fermamente dal comportamento discriminatorio che non appartiene né per costume, né per tradizione, né per vocazione all'azienda di origine partenopea". Con una nota il gruppo interviene dopo le polemiche sollevate da un vi

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano affonda lo Zalgiris e resta in corsa! James e Kuzminskas trascinatori : Torna alla vittoria in Eurolega l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione di Simone Pianigiani supera col punteggio di 80-70 lo Zalgiris Kaunas, restando dunque in corsa per un posto nei playoff con un terzo di stagione regolare ancora da disputarsi. Milano decide l’incontro con 20 punti e 9 assist di Mike James, 17 di Vladimir Micov e Dairis Bertans (oggi usato più spesso del solito), 14 di un Mindaugas Kuzminskas decisivo ...

Shoah : Milano - sabato e domenica Pirellone illuminato da scritta Binario 21 : Milano, 24 gen. (AdnKronos) - Nelle serate di sabato 26 e domenica 27 Palazzo Pirelli a Milano sarà illuminato con la scritta 'Binario 21'. Con questa iniziativa inizieranno le celebrazioni del Giorno della Memoria in Consiglio regionale della Lombardia e si aprirà così la settimana di eventi organi

Davide Lippi aggredito a Milano : picchiato e minacciato di morte da tre rapinatori : Momenti di paura per Davide Lippi . Il procuratore sportivo, figlio di Marcello Lippi, è stato aggredito a Milano . Stando alla ricostruzione dei fatti, sarebbe stato avvicinato da tre persone con il ...

Milano - finta partita di champagne : Lele Mora 'rapinato di 40mila euro in un campo rom' : A fine maggio 2018 Lele Mora sarebbe stato rapinato di 40mila euro all'interno di un campo Rom in zona Chiesa Rossa a Milano , dove si sarebbe recato insieme a un pluripregiudicato per comprare, a un ...

Cosa ci faceva Lele Mora nel campo rom di Milano - dov'è stato rapinato - : Milano, 17 gen., askanews, - A fine maggio dello scorso anno Lele Mora sarebbe stato rapinato di 40mila euro all'interno di un campo nomadi in zona Chiesa Rossa a Milano, dove si sarebbe recato ...

Milano - Lele Mora rapinato : era in un campo rom con 40mila euro in tasca : Con 40mila euro in tasca entra in un campo Rom e viene rapinato . E' successo a Lele Mora , secondo quanto racconta l'edizione milanese del Corriere della Sera, a fine maggio. L'ex agente dei vip ...

Lele Mora rapinato a Milano in un campo rom : ecco cosa è successo : Lele Mora rapinato a Milano: era al campo rom con 40 mila euro Risale ad un pomeriggio di fine maggio il brutto episodio che ha coinvolto Lele Mora, ex agente dei vip. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’episodio ha visto coinvolto proprio Mora e un pluripregiudicato per rapina, porto d’armi, ricettazione e spaccio […] L'articolo Lele Mora rapinato a Milano in un campo rom: ecco cosa è successo proviene da Gossip e Tv.