Migranti - multa di 1398 euro per chi impiega irregolari : è il costo del rimpatrio : È pari a 1.398 euro la sanzione accessoria per il datore di lavoro che impiega uno straniero irregolare. Lo stabilisce il decreto, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale e firmato dal ministro dell'...

