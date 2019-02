Migranti | incendio in baraccopoli San Ferdinando | un morto

Incendio stabile Migranti - nessun ferito : ANSA, - TREVISO, 9 GEN - Un Incendio , dovuto a cause accidentali, si è sviluppato oggi all'interno di un ex albergo di Vittorio Veneto , Treviso, utilizzato per l'alloggio di richiedenti asilo, e ...

Incendio rifiuti in baraccopoli Migranti : ANSA, - SAN FERDINANDO , REGGIO CALABRIA, , 1 GEN - Un Incendio di rifiuti, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è sviluppato nella parte perimetrale della baraccopoli di San Ferdinando, in ...